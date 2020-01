La pluie donne une pause dans les incendies en Australie

Les incendies de forêt qui balayent le sud-est de l’Australie sont loin d’être maîtrisés, mais la pluie qui est arrivée ce samedi dans la région a provoqué une trêve pour les pompiers épuisés et les habitants.

Après une nuit catastrophique au cours de laquelle plusieurs incendies ont fusionné pour devenir des mégafires dans les États de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, les températures ont baissé et les pluies ont apporté un certain soulagement dans ces régions.

“Bien que la nuit ait été longue et difficile, ce matin, nous sommes heureux qu’il n’y ait pas de perte de vie ou de dégâts matériels importants”, a déclaré samedi à la presse le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

Ces améliorations des conditions météorologiques devraient durer une semaine, ce qui donnera aux pompiers plus de chances de contrôler les incendies.

La saison des incendies, particulièrement précoce et virulente, a déjà fait 26 morts en Australie, réduit en cendres une superficie équivalente à 10 millions d’hectares, une superficie similaire à celle du Portugal ou de la Corée du Sud, et détruit plus de 2000 maisons.

Les experts de l’Université de Sydney pensent que la catastrophe a tué 1 000 millions d’animaux, un chiffre qui comprend des mammifères, des oiseaux et des reptiles.

Malgré ces meilleures conditions, les autorités ont averti que la saison des incendies de forêt n’était pas encore terminée.

Le chef des pompiers de Towamba, Nathan Barnden, a déclaré à l’. que la pluie était quelque chose de “fantastique”, mais “pas assez pour le moment pour mettre fin à ces incendies”.

“Nous aurons besoin de” beaucoup plus de pluie “pour nous faciliter la lutte contre les incendies”, a-t-il déclaré.

Dans l’État de Victoria, le Premier ministre Daniel Andrews a appelé la population à rester vigilante, car la crise des incendies – déclenchée en septembre – “est loin d’être terminée”.

Un résident local, Mark Bucke, 49 ans, père de deux enfants, a affirmé que les dix derniers jours “ont été un enfer, surtout avec les enfants”.

“Nous n’avons pas eu de lait ou de pain depuis quatre jours”, a-t-il expliqué.

– Action contre le changement climatique –

Vendredi, à Sydney et à Melbourne, en plus d’autres villes du pays, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger que le gouvernement conservateur d’Australie fasse davantage pour lutter contre le changement climatique mondial et réduire les exportations de charbon.

L’Australie a connu son année la plus chaude et la plus sèche en 2019, avec la température maximale moyenne la plus élevée enregistrée à la mi-décembre, de 41,9 ºC.

Ces conditions de sécheresse prolongée, aggravées par le changement climatique, ont généré, selon les experts, des incendies plus fréquents et plus intenses.

“Le réchauffement climatique, causé par le changement climatique généré par l’activité humaine … a augmenté la fréquence et la gravité des événements météorologiques extrêmes”, a déclaré John Shine, président de l’Australian Academy of Sciences, dans un communiqué.

Par conséquent, le gouvernement de Canberra, la capitale du pays, doit “prendre des mesures claires” pour limiter le réchauffement climatique, a ajouté Shine.

Cependant, malgré les critiques nationales et internationales, le Premier ministre australien Scott Morrison a défendu la politique environnementale de son exécutif.

Morrison continue de souligner l’importance des exportations de matières premières, telles que le charbon, pour l’économie du pays.