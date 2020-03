Coronavirus, la vérité: la plupart des patients se rétablissent. La pandémie de coronavirus a déclenché la panique, mais la réalité est que plus de 60 000 personnes ont été infectées et récupérées. Même certains des patients les plus vulnérables peuvent se remettre de COVID-19.

Au milieu de toutes les craintes, les quarantaines et le stockage de nourriture, il a été facile d’ignorer le fait que plus de 60 000 personnes se sont remises du coronavirus qui se propage dans le monde entier.

La maladie causée par le virus, COVID-19, peut provoquer des symptômes de gravité variable et est particulièrement problématique chez les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé antérieurs, qui pourraient souffrir d’effets plus graves, y compris une pneumonie. Mais dans la majorité des personnes infectées, le coronavirus ne laisse que des symptômes légers ou modérés, comme la fièvre et la toux, et la grande majorité se rétablit.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les patients présentant des cas modérés de COVID-19 se rétablissent en environ deux semaines, tandis que ceux dont l’état est plus grave pourraient en prendre entre trois et six. En Chine continentale, où le virus a été détecté pour la première fois en décembre, sur plus de 80 000 personnes diagnostiquées, plus de 58 000 se sont déjà rétablies.

Parce que la différence dans son impact peut être si grande, les autorités médicales mondiales ont la tâche difficile d’alerter la population sur les dangers du coronavirus sans créer de panique.

Les conséquences globales de l’épidémie ont été écrasantes: elles ont secoué les marchés boursiers du monde entier; Il a conduit le prix du pétrole à son plus haut pourcentage de baisse depuis le début de la guerre du Golfe en 1991, et a obligé l’Italie et Israël à imposer de nouvelles restrictions en raison de l’approche de Pâques.

Mais même certains des patients les plus vulnérables peuvent se remettre de COVID-19.

Le père de Charlie Campbell, Eugene Campbell, 89 ans, a été diagnostiqué avec le coronavirus et est hospitalisé à Edmonds, Washington. Son médecin est modérément optimiste, a déclaré Charlie, notant que “dans des circonstances normales, je le congédierais, mais ce ne sont pas des circonstances normales”.

Eugene Campbell est arrivé à l’hôpital du Life Care Center, une maison de soins infirmiers de Kirkland liée à 19 des 23 décès dus au virus dans l’État de Washington.

“Nous sommes allés le voir hier et il semblait se porter plutôt bien”, a déclaré Campbell, ajoutant qu’il respirait normalement et que ses signes vitaux et ses pulsations étaient bons. “Ce pourrait être la personne la plus âgée qui se remet du coronavirus.”

Pour certains de ceux qui ont été en quarantaine, l’anxiété et la peur d’être stigmatisés par des amis, des voisins et des collègues les rendent réticents à reconnaître le moindre impact sur leur santé. Les patients interrogés par l’Associated Press – tous les passagers du bateau de croisière Diamond Princess mis en quarantaine au Japon – ont décrit les symptômes comme n’étant pas plus graves que ceux d’un rhume ou d’une grippe normaux.