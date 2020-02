La plus grande collection privée de Neruda en vente à Barcelone | Culture et divertissement

La plus grande collection privée du poète chilien Pablo Neruda, entre les mains du vigneron de Riojan Santiago Vivanco, qui comprend 603 pièces, dont des documents, des manuscrits, des livres et des photographies dédiés, sera vendue aux enchères à Barcelone en un seul lot le 19 mars au prix de 650 000 euros.

Dans la présentation à Barcelone de la collection, Santiago Vivanco a expliqué ce jeudi qu ‘”il est le résultat d’une recherche passionnée et systématique, notamment en Europe et en Amérique, de l’héritage et des archives personnelles de Pablo Neruda, depuis vingt-cinq ans”.