La plus grande expérience psychologique de l’histoire est en cours

Scientific American juillet 2020

Que peut nous apprendre la pandémie sur la façon dont les gens réagissent à l’adversité?

L’impact de COVID-19 sur la santé physique des citoyens du monde est extraordinaire. À la mi-mai, plus de quatre millions de cas étaient répartis dans plus de 180 pays. L’effet de la pandémie sur la santé mentale pourrait être encore plus profond. À un moment donné, environ un tiers de la population de la planète avait reçu l’ordre de rester à la maison. Cela signifie que 2,6 milliards de personnes – plus que ce qui était en vie pendant la Seconde Guerre mondiale – ont subi les réverbérations émotionnelles et financières de ce nouveau coronavirus. « [The lockdown] est sans doute la plus grande expérience psychologique jamais menée », a écrit la psychologue de la santé Elke Van Hoof de l’Université libre de Bruxelles-VUB en Belgique. Les résultats de cette expérience involontaire commencent à peine à être calculés.

