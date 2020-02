La pneumonie oblige Elton John à raccourcir une performance en Nouvelle-Zélande

Le chanteur et compositeur britannique Elton John s’est excusé en larmes auprès de ses fans lorsqu’il a été contraint d’interrompre un concert en Nouvelle-Zélande dimanche soir en raison d’une “pneumonie errante”.

L’artiste de 72 ans a travaillé dur pour chanter lors d’une performance au Mount Smart Stadium.

Après avoir été parrainée par un médecin, la chanteuse a continué d’essayer deux autres chansons mais a fini par interrompre la performance, juste au milieu du répertoire.

“Je ne peux pas chanter. J’ai complètement perdu ma voix”, a-t-il dit d’une voix rauque devant les spectateurs du concert, qui fait partie d’une tournée mondiale. “Je dois y aller. Je suis vraiment désolé.”

Les autorités sanitaires du monde entier sont en état d’alerte pour le nouveau coronavirus, qui a infecté plus de 70 000 personnes et tué 1 770 personnes en Chine continentale. Pour le moment, la Nouvelle-Zélande n’a pas signalé de cas de cette épidémie.

Dans les images vidéo, Elton John est vu, vêtu d’un costume bleu clair et de lunettes surdimensionnées, devant un piano à queue. Il hausse les épaules, dans un geste d’impuissance.

Il quitte ensuite la scène, tête baissée, avec l’aide de son équipe, sous les applaudissements des spectateurs.

“Aujourd’hui, on m’a diagnostiqué une pneumonie errante, mais j’ai décidé de leur offrir le meilleur spectacle humainement possible”, a-t-il tweeté plus tard.

“J’ai joué et chanté de tout mon cœur, jusqu’à ce que ma voix ne puisse plus. Je suis déçu, profondément bouleversé et désolé. Dites tout ce que j’avais à l’intérieur.”

Selon les Centers for Disease Control, la pneumonie errante ou ambulante est un terme informel pour désigner la pneumonie atypique, qui provoque de légères infections du système respiratoire.

Les symptômes comprennent la fatigue, le mal de gorge, la fièvre et la toux, et parfois la maladie peut dégénérer en pneumonie plus grave, une infection pulmonaire.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré qu’elle était avec la chanteuse avant le concert de dimanche et “on pouvait dire qu’elle ne se sentait pas bien”. “Qu’il ait passé environ deux heures sur scène avec une performance gigantesque était incroyable et très généreux”, a-t-il déclaré.

Elton John est en Nouvelle-Zélande dans le cadre de la tournée mondiale “Farewell Yellow Brick Road”, qui a commencé en 2018 et devrait se terminer fin 2020 à Londres. Il est considéré comme la dernière chance de voir la star sur scène avant sa retraite.

De Nouvelle-Zélande, Elton John s’est envolé pour Los Angeles pour chanter aux Academy Awards.

Aux Oscars, il a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour son film biographique “Rocketman”.

Elton John a prévu des représentations à Auckland mardi et jeudi avant de partir pour l’Australie pour sept autres concerts.

Le promoteur des étapes de la tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, Chugg Entertainment, a déclaré que mardi était prévu pour mercredi afin qu’il puisse se reposer sur un avis médical.