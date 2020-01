La police arrête 185 manifestants au salon de l’automobile de Bruxelles

BRUXELLES, 18 janvier (.) – La police a arrêté samedi 185 manifestants dans le centre de Bruxelles lors de manifestations du mouvement environnemental Extinction Rebellion au salon automobile de Bruxelles 2020 pour dénoncer le rôle de l’industrie automobile dans les émissions de CO2, à l’origine du changement climatique.

La manifestation est intervenue quelques jours après que la Commission européenne a révélé des idées sur la façon de financer le projet Green Deal, qui vise à faire de l’Union européenne une zone neutre en termes d’émissions de CO2 d’ici 2050, en partie grâce à la transformation de l’industrie automobile.

Un membre du groupe, Christophe Meierhans, a déclaré que Extinction Rebellion est allé à l’industrie automobile parce que le secteur a dit “beaucoup de mensonges pour vendre plus de voitures”.

L’un des manifestants, le visage couvert de peinture noire, a crié “Shell tue” en référence à la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell avant de sauter devant le poste de la société, tandis que d’autres se sont rassemblés autour de porter des masques avec le logo de la société .

Les manifestants ont été rapidement évacués par la police belge et montrent que le personnel de sécurité a brièvement bloqué l’accès à la zone.

Plus tard, les manifestants se sont jetés par terre devant l’entrée de la foire et ont également été évacués par la police sans résister à l’arrestation. Les organisateurs du salon de l’automobile de Bruxelles 2020 ont déclaré dans un communiqué qu’ils attendaient la visite de 500 000 personnes au salon de l’automobile de 10 jours, le plus grand du genre dans le pays.

(Information par Clement Rossignol; édité par Jan Strupczewski et Daniel Wallis; traduit par Michael Susin dans l’écriture de Gdansk)