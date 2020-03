La police de l’Ohio n’a pas abandonné et a surpris un conducteur outré

L’homme indigné a été attrapé par des patrouilleurs routiers qui ont accéléré. Une longue poursuite, comme dans les films, s’est déroulée sur l’autoroute.Bien que la première barricade de police ait été agile en se moquant, dans la seconde, elle n’a pas eu de chance.

Ohio-Police-chasse-indigné-chauffeur. Les scènes d’un film de fiction se produisent également souvent dans la vie réelle sans interruption commerciale.

Cette fois, un contingent de responsables de la police de l’Ohio a organisé une poursuite intense en plein jour et sous une pluie légère, pour attraper un conducteur pour excès de vitesse.

Dans une nouvelle vidéo, fournie par la police de l’Ohio, via la patrouille routière, un camion est aperçu en train de traverser l’autoroute principale de la ville, ignorant l’avertissement de la police.

La mauvaise performance du conducteur a incité la police de l’Ohio à déployer cinq autres patrouilles pour arrêter le délinquant, qui refusait d’être détenu.

Pendant ce temps, le son des sirènes des patrouilles de la police de l’Ohio a alarmé le reste des conducteurs, qui se déplaçaient sur l’autoroute pour faire du chemin et éviter un accident de la circulation.

Le chauffeur de camion, dont l’identité est inconnue, s’échappait toujours de la police de l’Ohio, évitant les voitures de police et les barricades.

Sur le chemin, une barricade de la police devait arrêter son vol, mais c’était inutile.

Le conducteur indigné a effectué une manœuvre comme dans un film d’action. Il a viré dans la zone verte de l’autoroute à travers une épaisse brosse et une flaque d’eau sans problèmes majeurs.

Bien que cette première stratégie policière ait échoué, le deuxième plan que la police de l’Ohio avait mis en place était efficace et avec un succès complet.

Une autre barricade de police se dresse sur son chemin et sans manœuvrer, le conducteur perd le contrôle de l’unité, procédant à une arrestation immédiate.

