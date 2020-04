La police donne des cours de zumba aux habitants pendant la quarantaine en Colombie (VIDEO)

Dans le but de faire des jours de détention pour le mise en quarantaine obligatoire qui habite La Colombie en raison de l’éclosion de coronavirus (COVID-19) plus amusant et supportable, un groupe de police s’est donné la tâche d’offrir cours de zumba pour encourager et divertir les habitants pendant la confinement.

L’instructeur de zumba du Police nationale colombienne, Jhonny Pico, est en charge de diriger les cours de divertissement trois fois par jour dans différents quartiers de Bogota afin de maintenir la population active et d’oublier un peu la pandémie.

▶ ️ Des policiers colombiens visitent les quartiers de Bogotá et donnent des cours de fitness Zumba le jeudi 9 avril pour encourager et divertir les résidents pris au piège dans leurs maisons par la peur du # coronavirus2020 pic.twitter.com/XzMn7fvo3w

– The Voice of America (@VOANoticias) 10 avril 2020

Les cours font partie de la campagne “Nous sommes un, nous sommes tous», Qui vise à générer des moments de joie et à promouvoir la santé physique et mentale lors de la détention obligatoire.

“La vie est un carnaval et c’est de cela qu’il s’agit, que les gens essaient de passer mise en quarantaine de manière positive et heureuse, en partageant toujours avec vos proches avec la meilleure attitude », a expliqué l’instructeur.

Il convient de mentionner que, comme dans d’autres pays, le président colombien, Iván Duque, a choisi d’étendre l’isolation à la 27 avril, dans le but d’empêcher la COVID-19 il continue de se propager.

Avec des informations de Diario las americas

Vous pourriez également être intéressé par:

Avec des chiffons rouges, les Colombiens demandent de la nourriture pendant la quarantaine par COVID-19

COVID-19: une femme chante sa chanson de mariage à son mari sur son lit de mort

L’amour au temps des coronavirus!: Un couple se marie sur le balcon de leur appartement