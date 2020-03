La police fédérale a escorté des groupes de touristes à l’aéroport d’Ezeiza pour rentrer dans leur pays

Ce matin, la police fédérale a escorté différents groupes de touristes qui ont été mis en quarantaine à l’aéroport international d’Ezeiza, Ministro Pistarini, pour rentrer dans leurs pays respectifs. La mesure a été prise après le décret présidentiel qui a établi l’urgence sanitaire due à l’épidémie de coronavirus. La force fédérale a appliqué le protocole dans différents hôtels de la ville de Buenos Aires. Le premier groupe qui est parti était de 18 touristes qui se trouvaient à l’hôtel Hiltón, situé à Retiro.

Comme indiqué par le Ministère de la sécurité nationale, les touristes étaient isolés de manière préventive et étaient responsables de garantir, lors du transfert, qu’il n’y avait aucun contact physique entre les personnes qui devaient retourner dans leur pays d’origine et le reste de la population. À la porte de l’hôtel, le personnel de police a attendu les voyageurs, a pris leurs informations et avant d’être emmené à l’aéroport, les mêmes professionnels ont effectué un contrôle médical sur eux. De plus, du personnel spécialisé avec la protection indiquée a stérilisé leurs valises. Le premier essai pilote a été effectué à l’hôtel Sheraton ce matin.

Jusqu’à présent, le transfert de 60 touristes a été finalisé, qui ira vers différentes destinations. Le transfert des étrangers a été effectué dans différents bus qui ont été “nettoyés” par le personnel de la Division nucléaire, radiologique, biologique et chimique (QBNR) du service d’incendie. Ils ont également déclaré que cette unité mobile revient et se rend dans un nouvel hôtel pour un nouveau transfert. Comme indiqué, à partir de demain, les transferts diminueront, car aujourd’hui, il a fallu le plus grand nombre d’étrangers. Cependant, demain, depuis l’hôtel Sheraton de Retiro, un groupe de 60 passagers sera mobilisé en trois équipes.

De plus, comme ils l’ont précisé, les étrangers sont majoritairement brésiliens, des États-Unis, chinois, coréens et néo-zélandais.

Les équipes de police se trouvent dans les hôtels Sheraton, Intercontinental, Alvear, Hilton, Four Seasons et NH Tango. À son tour, l’opération comprenait la participation de la Direction nationale des migrations, une agence relevant du ministère de l’Intérieur et garant du traitement du retour correct de ces personnes.

L’article 7 de la DNU établit la isolement requis pendant 14 jours, période pouvant être modifiée par l’autorité d’exécution en fonction de l’évolution épidémiologique, pour les personnes suivantes:

a) Ceux qui ont la condition de “cas suspects”, c’est-à-dire qui ont de la fièvre et un ou plusieurs symptômes respiratoires (toux, mal de gorge ou détresse respiratoire) et qui ont également des antécédents de voyage dans les “zones affectées”

b) Ceux qui ont une confirmation médicale d’avoir contracté COVID – 19.

c) Les “contacts étroits” des personnes incluses dans les deux sections précédentes.

d) Ceux qui arrivent dans le pays après avoir traversé des “zones affectées”.

e) Ceux qui sont arrivés dans le pays au cours des 14 derniers jours après avoir traversé des «zones affectées».

En outre, il a été signalé qu’en cas de non-respect de l’isolement indiqué et des autres obligations, les fonctionnaires, le personnel de santé, le personnel en charge des établissements d’enseignement et les autorités en général qui prennent connaissance d’une telle circonstance, doivent déposer une plainte pénale pour enquêter sur l’éventuelle commission des délits prévus aux articles 205, 239 et concordants du Code pénal.

D’un autre côté, jusqu’à présent, le ministère de la Santé a indiqué qu’il un total de 45 personnes infectées. Ils appartiennent à la Ville de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco et province de Buenos Aires. Sur les 11 personnes infectées, 10 correspondent à des cas ayant des antécédents de voyage dans la zone à risque, tandis que l’autre cas confirmé appartient à un contact étroit de cas confirmés.

Hier, 11 nouvelles infections ont été confirmées, qui sont se conformer à l’isolement établi par les autorités sanitaires et sous la surveillance médicale des institutions qui les ont suivis. Sur les 45 personnes infectées à ce jour, 3 ont été libérées, 2 sont décédées et 40 sont en traitement.