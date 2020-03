La politique COVID-19 doit prendre en compte tous les impacts

Le 16 mars 2020, l’équipe d’intervention du COVID-19 de l’Imperial College à Londres a rendu public un rapport fournissant des prévisions de l’impact des interventions non pharmaceutiques alternatives (NPI) destinées à faire face à la pandémie de COVID-19 dans les pays à revenu élevé, en mettant l’accent sur le Royaume-Uni et les États-Unis. Les prévisions ont été faites en utilisant une version modifiée d’un modèle de simulation développé précédemment pour soutenir la planification de la grippe pandémique. L’équipe d’intervention a distingué deux grandes options politiques qu’elles ont décrites comme suit:

«Deux stratégies fondamentales sont possibles: (a) l’atténuation, qui se concentre sur le ralentissement mais pas nécessairement l’arrêt de la propagation de l’épidémie – réduisant le pic de la demande de soins de santé tout en protégeant les personnes les plus à risque de maladie grave contre l’infection, et (b) la suppression, qui vise à inverser l’épidémie croissance, ramenant le nombre de cas à des niveaux bas et maintenant cette situation indéfiniment. »

Tirant des implications de leurs prévisions, ils ont recommandé la suppression comme option politique préférée.

La couverture médiatique a indiqué que le rapport de l’Imperial College a immédiatement affecté la formation des politiques au Royaume-Uni et aux États-Unis, influençant les deux pays à passer brusquement des stratégies d’atténuation à la suppression. Ce changement de politique aurait-il dû se produire? Je dirais en toute confiance oui s’il y avait des raisons de penser que le rapport de l’Imperial College fournit une évaluation crédible et intégrée des impacts des politiques alternatives – c’est-à-dire une évaluation de tous les impacts sur la société des options politiques alternatives, en tenant compte des facteurs économiques et éthiques, pas seulement la santé, en compte. Malheureusement, le rapport ne fait pas cela – et le reconnaît explicitement:

«Nous ne considérons pas les implications éthiques ou économiques de l’une ou l’autre stratégie…. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur la faisabilité, avec un accent particulier sur ce que serait l’impact probable sur le système de santé des deux approches. »

Il est évidemment important de tenir compte des impacts sur le système de santé. Néanmoins, il est difficile de comprendre comment l’équipe d’intervention peut justifier de tirer des conclusions politiques basées uniquement sur les effets sur les soins de santé. Depuis le début de la pandémie, le public a cherché à connaître les effets généraux de la politique sur le bien-être social, qui nécessite au minimum une considération conjointe des soins de santé et de l’économie.

Alors que certains estiment que la répression est la meilleure politique tant du point de vue sanitaire qu’économique, d’autres soutiennent le contraire. Aux États-Unis, la tension potentielle entre la santé et les objectifs économiques est rapidement devenue la première page. Un titre dans le New York Times du 24 mars se lit comme suit: «Trump considère la réouverture de l’économie, au-dessus des objections des experts de la santé». L’article cite les vues d’un éventail d’économistes.

Pourquoi l’équipe d’intervention de l’Imperial College n’a-t-elle pas effectué une évaluation intégrée? La réponse de base est que la modélisation épidémiologique, depuis sa création il y a un siècle, a été principalement réalisée par des chercheurs quantitatifs ayant une formation en médecine et en santé publique. Les experts de ces antécédents ont trouvé naturel de se concentrer sur les problèmes de santé, considérant d’autres aspects de la protection sociale comme des questions qui peuvent être importantes mais qui ne relèvent pas de leur compétence. Ainsi, l’équipe a mentionné en passant que «la répression… entraîne d’énormes coûts sociaux et économiques qui peuvent eux-mêmes avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être à court et à long terme». Pourtant, ils n’ont pas tenté de quantifier les coûts sociaux et économiques.

De plus, il y a deux raisons de remettre en cause la crédibilité des prévisions que le rapport propose. La première est que le modèle épidémiologique utilisé par l’équipe ne considère pas comment une pandémie peut générer des réponses comportementales au sein de la population. L’équipe reconnaît verbalement que la réponse comportementale peut être un déterminant important des résultats, déclarant:

«L’impact de bon nombre des INP décrits ici dépend de manière critique de la façon dont les gens réagissent à leur introduction, qui est très susceptible de varier entre les pays et même les communautés. Enfin, il est très probable qu’il y aurait des changements spontanés importants dans le comportement de la population, même en l’absence d’interventions mandatées par le gouvernement. »

Cela reconnaît que la dynamique des épidémies dépend fortement des décisions que les individus prennent pour se protéger contre l’infection ou ignorer le danger. Néanmoins, l’équipe n’a pas modélisé de telles réponses. Au lieu de cela, ils ont invoqué des hypothèses sur les fractions de ménages qui respecteraient des politiques alternatives, sans fournir de justification. Je dois noter que la modélisation et l’analyse des réponses comportementales aux épidémies ont été une préoccupation centrale d’une littérature distincte sur l’épidémiologie économique, dont les contributeurs sont principalement des économistes de la santé plutôt que des chercheurs ayant des antécédents en médecine et en santé publique.

La deuxième raison de remettre en question la crédibilité des prévisions est que, même dans le cadre de l’accent épidémiologique traditionnel sur la modélisation de la transmission des maladies, il existe des bases limitées pour évaluer l’exactitude des modèles qui ont été développés et étudiés. J’ai toujours plaidé pour une communication directe de l’incertitude dans les résultats de la recherche qui vise à éclairer les politiques publiques. J’ai pris conscience il y a quelque temps de l’incapacité de la modélisation épidémiologique à communiquer l’incertitude lorsque j’ai cherché à connaître l’état de l’art dans le domaine, alors que je me préparais à écrire un article exploratoire sur le problème de la formulation d’une politique de vaccination contre les maladies infectieuses.

Le problème sous-jacent est le manque de preuves empiriques disponibles pour spécifier des modèles épidémiologiques réalistes et estimer leurs paramètres. Dans notre société interconnectée moderne, l’étude des épidémies a été largement incapable de réaliser les essais randomisés qui ont été considérés comme le soi-disant «étalon-or» pour la recherche médicale.

La modélisation s’est nécessairement appuyée sur des données d’observation, difficiles à interpréter. Tentant de faire face à l’absence de preuves empiriques, les épidémiologistes ont développé des modèles sophistiqués du point de vue mathématique et informatique, mais qui ont peu de fondement empirique. Malheureusement, les auteurs ont généralement fourni peu d’informations qui permettraient d’évaluer l’exactitude des hypothèses qu’ils font sur le comportement individuel, les interactions sociales et la transmission des maladies. Pour parler franchement, ils prennent trop au sérieux leurs modèles.

Je vois des leçons à tirer de la recherche sur la politique climatique. La recherche sur le climat a d’abord été un sujet pour les scientifiques de la Terre, qui cherchent à prévoir l’impact des émissions sur l’atmosphère et les océans. Ayant une formation en sciences physiques, ces chercheurs trouvent naturel de se concentrer sur la physique du changement climatique plutôt que sur les réponses comportementales et les impacts sociaux. Au cours des 30 dernières années, cependant, l’étude de la politique climatique s’est élargie avec le développement de modèles d’évaluation intégrée, avec des contributions importantes des économistes.

En conséquence, nous avons maintenant une perspective raisonnablement sophistiquée sur la façon dont notre planète et nos systèmes sociaux interagissent les uns avec les autres. Cependant, cette amélioration de la perspective a jusqu’à présent été plus qualitative que quantitative. Les modèles d’évaluation intégrée existants qui sont utilisés pour informer la politique climatique font des prévisions quantitatives, mais la crédibilité des modèles est encore limitée. Les chercheurs en climatologie et les épidémiologistes devraient s’efforcer d’améliorer la crédibilité de leur modélisation.