La pollution atmosphérique mortelle ne respecte pas les frontières des États

Le mont Marcy, le plus haut sommet du parc Adirondack de l’État de New York, offre une vue imprenable aux randonneurs par temps clair. Mais en dépit d’être à des centaines de kilomètres de la cheminée la plus proche, les niveaux de pollution atmosphérique estivaux ici peuvent parfois être pires qu’à Times Square à New York. «Souvent, vous allez ressentir des brûlures aux poumons dans un endroit où vous vous attendez à ce que l’air soit propre et clair», explique John Sheehan, porte-parole du Adirondack Council, un groupe de défense de l’environnement. La brume dans ce cadre bucolique est emblématique d’un problème plus vaste: même si New York a certaines des réglementations américaines les plus strictes en matière de qualité de l’air, elle souffre de taux élevés de maladies liées à la pollution atmosphérique et de mortalité prématurée associée. Une grande partie de ce problème est due aux émissions provenant d’autres États.

De 90 000 à 360 000 Américains meurent prématurément chaque année à cause de la pollution atmosphérique, selon diverses études antérieures. Jusqu’à présent, la plupart des efforts de réduction ont porté sur la réduction des sources locales d’émissions. Mais selon un nouvel article publié mercredi dans Nature, près de la moitié des décès prématurés liés à la mauvaise qualité de l’air surviennent au-delà des frontières de l’État où les polluants ou leurs précurseurs chimiques ont été libérés. Dans l’étude, les chercheurs affirment que leurs résultats mettent en évidence la nécessité d’une coopération entre les États pour résoudre le problème. La Règle sur la pollution atmosphérique transfrontière (CSPAR) de l’Environmental Protection Agency exige une telle coopération, mais l’agence a récemment refusé une pétition de New York pour aider à lutter contre les sources de pollution extra-étatiques.

La nouvelle étude est la première à évaluer de façon exhaustive comment les polluants atmosphériques peuvent potentiellement passer d’un état à un autre – potentiellement un grand nombre – et les effets que ces émissions ont dans ce dernier, a déclaré le co-auteur Steven Barrett, scientifique de l’atmosphère et ingénieur en aérospatiale au Massachusetts Institute of Technology. Les chercheurs ont effectué ce travail en modélisant où la pollution provenant des centrales électriques, de l’industrie, des transports et d’autres sources a voyagé dans les 48 États contigus en 2005, 2011 et 2018 et en évaluant les décès liés aux émissions dans chacun d’eux.

L’équipe a constaté qu’environ 40% de ces décès se produisent en dehors de l’État où la pollution a été émise. Près de 70% des décès liés spécifiquement à la production d’électricité – le secteur ayant l’impact transfrontalier le plus élevé sur la mortalité prématurée – sont survenus dans des États autres que celui où se trouvait la centrale concernée. Le Wyoming et le Dakota du Nord auraient été les exportateurs nets les plus élevés de mortalité liée aux émissions (bien que cela soit dû en partie à leur population relativement faible). New York avait à la fois la mortalité nette et absolue la plus élevée due à des sources de pollution extérieures à l’État, en raison d’une confluence de facteurs, notamment le fait d’être en aval d’États pollueurs et d’avoir une population importante.

Mais les auteurs ont trouvé une raison d’être optimiste: en raison des récentes réductions des émissions du secteur de l’énergie électrique – liées à la retraite croissante des centrales au charbon – le nombre de décès prématurés associés à la mauvaise qualité de l’air a diminué d’environ 13 000 à l’échelle nationale au cours des 13 -année, ils ont évalué.

Julian Marshall, ingénieur civil et environnemental à l’Université de Washington, qui n’a pas participé à l’étude, affirme que la pollution de l’air est «choquante» néfaste pour la santé humaine. Marshall a co-écrit un article de novembre 2019 dans Environmental Science & Technology montrant que dans 36 États américains, la plupart des impacts sur la santé liés aux émissions proviennent de centrales électriques au charbon hors État plutôt que d’autres sources de combustible. Selon lui, un aspect important des conclusions de l’étude Nature est que si la pollution affectant des États tels que New York est en grande partie venue d’ailleurs, il est plus difficile d’assurer l’efficacité des correctifs à un seul État. «Cela signifie que nous avons besoin d’une solution à plusieurs volets si nous voulons réellement lutter contre la pollution de l’air», dit-il. “Il n’y a pas moyen de contourner cela.”

Une telle stratégie nécessiterait que le gouvernement fédéral intervienne en tant que médiateur, explique Matthew Shapiro, un politologue qui étudie la pollution transfrontalière à l’Illinois Institute of Technology et n’était pas impliqué dans la nouvelle étude. «Sinon, vous avez ce scénario de course vers le bas, où les autorités locales vont simplement rechercher ce qui est moins coûteux pour elles et plus dangereux pour l’environnement pour les États sous le vent.»

En travaillant par le biais de CSPAR, l’EPA a généralement été l’arbitre des différends entre États en matière de pollution par la production d’électricité, le seul secteur couvert par la règle. Mais lorsque New York a demandé à l’EPA de l’aider avec environ 350 sources d’émissions qu’il avait identifiées dans des États en amont, l’agence a refusé d’intervenir. Elle a officiellement rejeté la pétition en octobre 2019. L’État de New York, la ville de New York et le New Jersey ont contesté la déni devant les tribunaux, et le Fonds de défense de l’environnement, le Sierra Club et le Conseil des Adirondacks ont rejoint le procès du côté des plaignants. L’avocat du Fonds pour la défense de l’environnement, Graham McCahan, a déclaré que des plaidoiries devant la Cour d’appel du district de Columbia devraient avoir lieu en mai. “Nous espérons obtenir une décision à temps pour que New York obtienne un certain soulagement avant cette saison d’ozone pendant les mois les plus chauds de l’année”, dit-il. (L’ozone, qui est un polluant au niveau du sol, augmente au cours du printemps et de l’été lorsque la chaleur et la lumière du soleil réagissent avec d’autres produits chimiques de la pollution de l’air.) Interrogé sur la réponse, un porte-parole de l’EPA a déclaré que l’agence ne commentait pas les litiges en cours.

Entre-temps, en décembre 2019, l’administration du président Donald Trump avait annulé 16 règlements fédéraux sur la pollution atmosphérique et les émissions et était en voie d’en éliminer neuf autres, selon une analyse du New York Times. Barrett dit qu’il est difficile d’évaluer l’impact de ces reculs sur les décès prématurés dus à la pollution atmosphérique. «Les changements qui sont apportés maintenant prendront de nombreuses années pour avoir un effet», dit-il. Si les réglementations sur la pollution de l’air sont rétablies dans un an ou deux, ajoute-t-il, l’impact des retours en arrière de Trump serait probablement finalement négligeable.

Dans les montagnes des Adirondacks – où l’adoption de la Clean Air Act de 1970 a conduit à une amélioration considérable de la qualité de l’air – Sheehan dit que les effets des reculs apparaissent déjà. “Nous sommes dans une position où nous commençons à voir des augmentations mesurables [air pollutants] des années précédentes. Et cela commence à aller dans la mauvaise direction pour la première fois. “