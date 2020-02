La pollution sonore des navires peut effrayer la morue arctique des aires d’alimentation

Le bruit des navires de navigation voyageant dans le nord

Les eaux canadiennes obligent la morue arctique à sacrifier une grande partie de sa

se nourrir pour fuir

la région jusqu’à ce que les navires s’éloignent, rapportent les chercheurs.

Les résultats – les premiers à évaluer comment le bruit du transport maritime pourrait

affectent les poissons de l’Arctique – sont préoccupants à mesure que le changement climatique augmente

fonte des glaces (SN: 12/11/19), dessin

plus de trafic maritime vers la région, disent les chercheurs dans l’étude, qui

figurer dans le numéro d’avril d’Ecological

Applications. Les scientifiques ont précédemment signalé des effets négatifs de

bruit des navires sur les mammifères marins, tels que les marsouins (SN: 2/13/18) et le bec

baleines (SN: 25/03/11).

«Les résultats ont été stupéfiants», explique Aaron Fisk,

biologiste à l’Université de Windsor au Canada. Les poissons sont connus pour utiliser le son

pour se nourrir, éviter les prédateurs, naviguer et communiquer (SN: 9/30/14), et la pollution sonore pourrait

menacer ces comportements, dit-il. “L’audition est plus importante pour pêcher que nous

prendre conscience de.”

Fisk et ses collègues ont utilisé des caméras pour enregistrer le navire

emplacements en août et septembre 2012, tandis que les balises acoustiques suivaient 77

scolarisation de la morue arctique dans la baie Resolute, au large de l’île Cornwallis au Canada

territoire du Nunavut. L’équipe a ensuite comparé les données de localisation des poissons avec des images

des navires qui passaient pour déterminer si le poisson se déplaçait en réponse à

les navires.

Les chercheurs ont dû travailler sur la logistique de l’échantillonnage de la morue arctique au milieu des floes de glace dans la baie Resolute au Nunavut, au Canada. La glace de mer en déclin ouvre la région à une augmentation du trafic maritime.Silviya Ivanova

En l’absence de navires, la morue est restée dans une zone de

une dépression de 30 mètres de profondeur dans la baie. Mais quand un navire est passé – créer des sons

aussi fort que 147 décibels sous l’eau, semblable au bruit d’une moto

moteur et presque le double du bruit ambiant de la baie – les poissons ont abandonné leur

comportement alimentaire normal. Ils ont fui la perturbation, nageant jusqu’à 350 mètres

loin pour des périodes allant jusqu’à 30 minutes. Cela signifie que le poisson dépensait plus

natation énergétique, et moins de temps à gagner des calories, dit Fisk.

Comme la plupart des expéditions ont lieu pendant l’été, le

période cruciale d’alimentation en eau libre pour les espèces marines, telles que les perturbations acoustiques

pourrait avoir un impact sur le réseau trophique de la région, note Fisk. La morue arctique (Boreogadus saida) est une espèce de proie clé pour d’autres poissons ainsi que pour les baleines

et les phoques. Les bancs de morue arctique ressemblent presque à de «grandes marées noires»

océan, en mouvement

selon des schémas sur lesquels les prédateurs ont pu s’appuyer, dit Fisk (SN: 11/8/11). “C’est probablement marin

les mammifères sont saisis à cette époque. Si l’activité d’expédition perturbe les écoles,

qui se répercutera sur les phoques, les baleines, les ours polaires et les Inuits qui utilisent

ces mammifères comme source de nourriture. ”

Alors que les changements climatiques réduisent la glace de mer dans l’Arctique, de plus en plus de navires traversent la communauté de Resolute Bay (illustré), dans le nord du territoire canadien du Nunavut. Un navire analysé par des chercheurs a créé des sons sous-marins aussi forts que 147 décibels, soit près du double du bruit ambiant de la baie.Silviya Ivanova

Le trafic maritime dans la région devrait augmenter à mesure que l’Arctique

la glace de mer fond à un rythme croissant (SN:

9/25/19), ouvrant une liaison directe entre l’Amérique du Nord et l’Asie à travers la

Passage du Nord-Ouest. Déjà, le nombre de navires passant est passé d’environ

quatre navires par an dans les années 80 à 27 navires en 2019.

Outre le bruit, la morue arctique fait face à une série d’autres menaces,

y compris l’exposition

au pétrole du forage, la perte de glace de mer qui est cruciale pour la protection

leurs œufs en développement suite aux dommages causés par les vagues et les courants et au réchauffement des eaux océaniques.

Alors que la morue arctique fait mieux aux alentours de 3 ° Celsius, «la

surface de l’océan Arctique, lorsque la glace se dégage, monte maintenant à 10 °

Celsius », explique Helen Drost, zoologiste à l’Université de la Colombie-Britannique

Vancouver qui a étudié l’impact du réchauffement sur l’espèce. Cela signifie

La morue arctique ne peut plus utiliser les eaux de surface pour se nourrir et

la recherche de nourriture quand il fait vraiment chaud en été.

“Ajoutez du bruit à cela, et vous avez encore une chose”

stressant l’espèce, dit Drost. “C’est important si [the cod] sont en cours

effrayé par les navires dans des zones qui ne sont pas leur habitat optimal, ou loin de

leur proie, car ils ont déjà une saison si courte pour grossir. “

Bien que plus de travail soit

nécessaire pour comprendre le plein impact du bruit sur les poissons et leur comportement,

“Ces types d’études qui évaluent les mouvements des animaux sont plus importants

que jamais », dit Fisk. “Nous n’avons pas une bonne idée de ce qui se passe dans le

Arctique.”