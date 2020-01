La Pologne et Israël condamnent l’antisémitisme à l’occasion de l’anniversaire de la libération d’Auschwitz

OŚWIĘCIM, Pologne, 27 janvier (.) – Les présidents d’Israël et de la Pologne ont appelé lundi à de plus grands efforts mondiaux pour lutter contre l’antisémitisme, lors de la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz et au milieu des inquiétudes suscitées par la résurgence des préjugés contre les juifs.

Plus de 1,1 million de personnes, pour la plupart juives, sont mortes dans les chambres à gaz de la campagne ou de faim, de froid et de maladie.

“Aujourd’hui, nous entendons des voix qui propagent la haine sur Internet, dans les rues et dans les centres du pouvoir politique”, a déclaré le président d’Israël, Reuven Rivlin, lors d’une conférence de presse près du camp, qui est maintenant un musée.

“Notre devoir est de lutter contre l’antisémitisme, le racisme et la nostalgie fasciste, ces maux malades qui … menacent de détruire les fondements de nos démocraties”, a-t-il ajouté.

Le président de la Pologne, Andrzej Duda, qui n’a pas assisté vendredi au mémorial national d’Israël pour l’Holocauste parce qu’il n’était pas autorisé à parler, a remercié Rivlin pour Auschwitz.

“Cette présence est un signe de souvenir et un signe visible d’opposition aux traitements inhumains, à la haine, à toutes les formes de haine, en particulier la haine raciste”, a déclaré Duda lors de la même conférence de presse.

Construit par l’Allemagne nazie en Pologne occupée en 1940, initialement pour retenir les prisonniers politiques polonais, Auschwitz est devenu le plus grand centre d’extermination où le plan d’Adolf Hitler de tuer tous les Juifs a été mis en œuvre, la “solution finale” “.

À son retour à l’endroit où ses proches ont été tués, Yvonne Engelman, une survivante de l’Holocauste de 92 ans qui vit maintenant en Australie, a rappelé les horreurs du camp de concentration.

“Nous pouvions entendre les enfants tousser, pleurer, se noyer dans le gaz et nous pouvions également sentir la chair humaine, la plus grande crainte que nous ayons vécue était que nous pourrions être la prochaine victime”, a-t-il déclaré.

(Rapport de Joanna Plucinska, Pawel Florkiewicz, Marcin Goclowski et Maayan Lubell; Écrit par Justyna Pawlak et Alan Charlish. Édité en espagnol par Ricardo Figueroa)