La Pologne et l’Allemagne, principaux bénéficiaires du fonds européen pour le climat de 100 000 millions d’euros

BRUXELLES, 16 janvier (.) – La Pologne et l’Allemagne seront les principaux bénéficiaires d’un nouveau fonds européen de 100 000 millions d’euros (112 milliards de dollars) destiné à aider les régions dépendantes du charbon à évoluer vers une économie plus verte, Jeudi a montré des données de la Commission européenne.

Tous les pays de l’UE, à l’exception de la Pologne, ont convenu le mois dernier qu’ils devraient transformer leur économie au cours des 30 prochaines années pour lutter contre le changement climatique et veiller à ce qu’ils n’émettent pas plus de dioxyde de carbone qu’ils n’en absorbent.

Les Européens estiment que le changement climatique irréversible est le plus grand défi auquel est confronté, devant le terrorisme, l’accès à la santé ou au chômage, selon une enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI) publiée mardi.

La Pologne n’a pas signé l’objectif de neutralité en matière d’émissions en 2050, arguant que ses systèmes énergétiques et son économie sont trop dépendants du charbon et du lignite pour faire la transition à cette époque.

Afin d’obtenir l’adhésion de Varsovie, la Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, a annoncé plus tôt cette semaine les détails du Fonds pour une transition équitable.

L’objectif est de générer 100 000 millions d’euros d’investissements dans les régions où les émissions de CO2 et les emplois liés aux énergies fossiles sont les plus élevés.

La Pologne et l’Allemagne recevront environ 40% du total, selon les documents de la Commission publiés jeudi. Les deux pays sont les plus grands émetteurs industriels et ont le plus grand nombre de ces emplois.

Les 100 000 millions d’euros du fonds de transition, sur sept ans, proviendront de l’effet de levier d’une petite somme d’argent public du budget de l’UE, 7,5 milliards d’euros, pour attirer des sommes d’investissement privé beaucoup plus importantes couvrant la plupart des pays. projets risqués.

La Pologne sera le plus grand bénéficiaire du fonds, avec une allocation maximale de 2 000 millions d’euros de 7 500 millions, selon les documents. L’Allemagne sera deuxième avec 877 millions.

Une fois que l’argent du Fonds de développement régional et du Fonds social de l’UE est additionné et l’argent que les gouvernements nationaux sont tenus de contribuer selon les normes communautaires, le montant que la Pologne recevra atteindra 7,7 milliards d’euros et celui de L’Allemagne à 4,6 milliards.

De là, les chiffres seront catapultés jusqu’à 27,3 milliards d’euros dans le cas de la Pologne et 13,4 milliards dans celui de l’Allemagne une fois que les investisseurs privés seront intégrés.

L’Allemagne veut cesser d’utiliser du lignite dans ses centrales électriques en 2038. Jeudi, elle a annoncé qu’elle avait accepté une compensation de quelque 40 000 millions d’euros pour les régions, les travailleurs et les entreprises concernés.

(1 dollar = 0,8963 euros)

