La possession d'armes au Brésil a grimpé en flèche de 48% grâce aux politiques d'accès de Bolsonaro

Les records d'acquisition d'armes à feu au Brésil ont augmenté de 48% en 2019, passant de 47600 demandes en 2018 à 70800 actuellement, résultat des politiques menées par le président Jair Bolsonaro pour faciliter l'accès à ce type d'armes.

Ces chiffres, publiés par le Bureau du procureur général, sont les plus élevés depuis 1997, sans tenir compte des nouvelles autorisations demandées par les chasseurs et collectionneurs, dont les concessions sont accordées par l'armée brésilienne.

Dans ce cas, comme détaillé dans le journal «Sao Paulo Folha’, Il y a eu une légère augmentation par rapport à 2018, de 60 000 licences à 65 000.

Le leader, qui n'a jamais caché sa ferveur pour les armes à feu, a émis huit décrets pour accélérer et réduire les règles d'accès à cet armement depuis qu'il a pris la direction du Brésil.

Certains experts ont fait remarquer qu'ils n'ont pas été augmentés car le fait de toujours obtenir une arme coûte relativement cher pour le niveau de vie moyen au Brésil, car ils sont généralement d'environ 750 euros.

Le gouvernement brésilien a approuvé plusieurs modifications au cours des derniers mois pour faciliter l'accès à l'utilisation d'armes.

Certaines de ces modifications sont l'augmentation de la validité des enregistrements de 5 à 10 ans et le calibre des armes auxquelles les civils peuvent avoir accès, ainsi que le fait de permettre aux adolescents de les utiliser pour le sport.

Cependant, pour les groupes qui favorisent le libre accès à l'utilisation d'armes parmi la population civile, la législation reste assez restrictive, "malgré le fait que Bolsonaro ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour cette cause", ont-ils assuré depuis le Association brésilienne des tireurs civils.

Pour sa part, les organisations des droits de l'homme ont critiqué le fait que ces mesures, avec l'excuse de faciliter l'accès aux armes pour les chasseurs et les collectionneurs, causent plus de crimes et de violence dans une société brésilienne déjà bouleversée.

En ce sens, l'Institut Sou de Paz a expliqué que cette augmentation de la possession d'armes à feu est liée à l'augmentation des fémicides, qui a augmenté de 4% l'an dernier.

De même, l'un des effets secondaires causés par cette situation facilement accessible est que de nombreuses armes finissent par être volées et commercialisées sur le marché noir sans aucun contrôle.