La pratique du bon lavage des mains des invités de Mirtha Legrand pour éviter le coronavirus

Mirtha Legrand a commencé son premier show ce dimanche, à sa 52e saison, sur l’écran d’El Trece. A son retour, Mirtha a été suivi par Adrián Suar, Moria Casán, Marcelo Polino, Agustina Cherri, Marcos Carnevale et le Dr Daniel López Rosetti. Pendant le déjeuner, le chauffeur a consulté le médecin au sujet du coronavirus, qui a appris à toutes les personnes présentes à se laver les mains pour empêcher la propagation de la nouvelle maladie. Tous les invités ont suivi les conseils du professionnel et “pratiqué” ce mécanisme.

“Faut-il avoir peur du coronavirus, docteur?”, A demandé Mirtha à López Rosetti. “Vous devez être vigilant”, a-t-il répondu. C’est ainsi que le professionnel a commencé à signaler les débuts du nouveau virus et a déclaré que les médecins le considèrent déjà comme une pandémie car il se déplace dans des dizaines de pays en même temps, malgré le fait que le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) n’a pas encore statué de cette manière.

Dans l’histoire, Le médecin a insisté sur le bon lavage des mains, qui génère la meilleure prévention de la circulation du virus. “La meilleure chose est le savon ordinaire”, a déclaré le professionnel, et en a sorti un pour montrer comment il devait être utilisé. Après l’avoir expliqué, La Moria a de nouveau demandé au médecin de leur apprendre à exécuter le mécanisme, et c’est ainsi que tous les invités ont “essayé” un lavage des mains correct. “Pouvons-nous le pratiquer?”, A demandé la diva. “Tant d’eau et de savon”, a-t-il dit. “Cela ressemble à une chorégraphie”, ont déclaré les invités et ont poursuivi les étapes dictées par López Rosetti.

“Vous devez chanter deux joyeux anniversaire”, a déclaré Moria, à laquelle le professionnel a déclaré que pendant tout ce temps, ils devraient bouger les mains de différentes manières. “Non seulement vous devez déplacer vos mains entre elles, mais vous devez également effectuer des mouvements différents”, a-t-il déclaré. Et il a dit: «Premièrement, paume avec paume. Maintenant vient l’autre étape avec les doigts entrecroisés. “” Mettez un nom, c’est comme une râpe “, a ajouté Suar dans l’un des moments à suivre, où les phalanges d’une main ont traversé la paume de l’autre. Et ils ont donc continué avec les différentes étapes pour se laver les mains, pour finir et les sécher “avec un papier que vous jetez ou avec une serviette pour un usage personnel”. De plus, López Rosetti a dit que n’importe quel savon était utile, sans même avoir besoin d’un antibactérien, avant le look étonné des participants

Les invités de Mirtha ont suivi pas à pas les conseils du médecin et ont montré à quoi ressemblait le processus. “J’ai trois enfants et il est important de connaître ces informations”, a-t-il déclaré. Agustina Cherrimaman de Muna et Nile Pauls -enfants de Gaston– et Alba, fruit de son nouveau partenaire, le musicien Tomás Pepo Vera.

La Moria a demandé si, tout en se lavant les mains, le robinet pouvait être fermé afin de ne pas gaspiller l’eau non utilisée, bien que Suar, amusé, ait répondu: “Allons-y lentement.” À la fin du numéro, López Rosetti a souligné qu’il est également nécessaire de laver le savon après l’avoir utilisé.

“C’est un cours pratique”Mirtha a ajouté, tandis que le professionnel l’a remercié de l’espace pour diffuser cette information à tous les téléspectateurs. «Ce qui nous a donné l’occasion de faire vaut beaucoup du point de vue sanitaire de notre pays. Se laver les mains vaut de l’or», A déclaré le médecin.