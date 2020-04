La Premier League veut baisser le salaire du footballeur de 30%

En Allemagne, en Espagne ou en Italie, les sacrifices salariaux des footballeurs se multiplient en réponse à la crise des coronavirus, mais en Angleterre, la pression a dû venir du gouvernement pour que la Premier League annonce ce vendredi qu’elle espère obtenir une réduction de 30% du salaire des joueurs.

“Les clubs de Premier League ont décidé à l’unanimité de consulter les joueurs sur un ensemble de mesures qui combinent une réduction et un report conditionnel des salaires pour un total qui représente 30% du montant annuel”, écrit l’organisme qui organise le championnat de France. Angleterre.

Une réaction brutale a eu lieu près de 24 heures après que le gouvernement britannique à majorité conservatrice ait élevé le ton.

“Moralement inacceptable”. Le député conservateur Julian Knight, président de la commission parlementaire des sports à la Chambre des communes, n’a pas mâché ses mots pour exprimer un sentiment croissant en Angleterre.

La nuit, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a rappelé aux joueurs que “la première chose qu’ils pouvaient faire pour contribuer à l’effort national était d’accepter une baisse des salaires”.

Ce vendredi matin, un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a confirmé que les déclarations de Hancock, demandant aux joueurs de participer à l’effort national, étaient “le point de vue du gouvernement”.

– Howe et Potter, exemples –

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les clubs anglais ont multiplié les opérations de soutien, soit par des dons aux banques alimentaires, soit avec la participation de leurs joueurs et entraîneurs à des événements caritatifs.

Mais ils l’ont fait de manière dispersée, voire un peu anecdotique, compte tenu de l’ampleur de la Premier League, la ligue la plus riche du monde, avec son chiffre d’affaires annuel de 4,8 milliards de livres (5,5 milliards d’euros).

En Bundesliga, 16 des 18 clubs ont déjà accepté de payer des réductions. En Espagne, les joueurs du Barça et de l’Atlético Madrid ont renoncé à 70% de leurs revenus tandis que l’état d’alarme dure et en Italie, les joueurs de la Juventus et leur équipe d’entraîneurs ont accepté de réduire leurs émoluments annuels de 30%.

Malgré le fait que la baisse du salaire des footballeurs soit très compliquée en Angleterre en raison du pouvoir dont ils disposent, il existe des voix discordantes, telles que celle du milieu de terrain allemand de Manchester City, Ilkay Gündogan. “Bien sûr, c’est évident”, a expliqué le joueur à la télévision allemande.

Mais pour le moment, seuls deux entraîneurs, Eddie Howe (Bournemouth) et Graham Potter (Brighton) sont passés des paroles aux actes.

L’option de Tottenham d’envoyer 550 employés au chômage partiel stipulé par le gouvernement – 80% de leurs salaires avec un maximum de 2500 livres par mois, payé par les contribuables – était frappante, bien que le président des Spurs Daniel Levy lui-même verra son salaire réduit. émoluments 20%.

Une annonce a fait le jour où le club de Londres a affiché un bénéfice brut de 87,4 millions de livres sterling (près de 100 millions d’euros) pour 2018/2019, plus que ceux de Liverpool et des deux équipes de Manchester réunies.

“Les clubs, en tant qu’entreprises qui ont les moyens de payer leurs joueurs et leurs employés, devraient le faire. Toute utilisation des aides d’État sans réel besoin financier se fera au détriment de la société dans son ensemble”, a expliqué jeudi les footballeurs professionnels. Association (PFA).

Le syndicat des joueurs, qui non seulement défend les intérêts des six premiers milliardaires, cherche un accord mondial, mais estime que se concentrer sur les salaires des joueurs “ne servirait que les intérêts des actionnaires”.

Mais au-dessus des salaires astronomiques – le salaire annuel moyen du Premier ministre est de 3,4 millions d’euros – des réalités opposées sont cachées, et le recours à des joueurs trop bien payés est un dicton populiste, selon certains observateurs.

“Je pense que le football est un paratonnerre pour les politiques”, a expliqué à l’. Kieran Maguire, professeur de comptabilité spécialisé dans les sports à l’Université de Liverpool.

“La même critique (de la part des politiciens) ne s’adresse jamais aux banquiers des hedge funds. Le football est une cible facile quand il s’agit de pointer du doigt”, ajoute-t-il.