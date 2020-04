La première du film “Top Gun” reportée à décembre en raison d’un coronavirus

LOS ANGELES, 2 avril (.) – La sortie de la suite très attendue du film “Top Gun” a été déplacée en décembre, Paramount Pictures, le dernier retard de l’industrie cinématographique causé par l’épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi.

La première mondiale dans les salles de “Top Gun: Maverick”, avec Tom Cruise, était prévue pour le 24 juin, plus de 30 ans après la sortie du film original qui a lancé sa carrière de star du cinéma d’action.

Le report au 23 décembre était le dernier d’une série de films commerciaux, dont le nouveau film de James Bond “Never Say Die” et Disney “Mulan”, car le coronavirus a provoqué la fermeture de cinémas aux États-Unis, une grande partie de l’Europe et de l’Asie.

“Top Gun: Maverick” reprend des décennies après le hit du box-office de 1986 et présente l’acteur Miles Teller comme le fils du pilote Goose, joué par Anthony Edwards, qui meurt lors d’un exercice d’entraînement dans le premier film.

La plupart des grands films de la lucrative saison estivale en Amérique du Nord ont été reportés. Mais les studios hollywoodiens s’attendent à ce que les théâtres rouvrent et que le public revienne au cinéma à la fin de l’été.

Paramount a annoncé jeudi que le film d’animation “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, qui devait sortir en mai, sortira le 31 juillet.

“Wonder Woman 1984” de Warner Bros a également été reportée de juin au 14 août.

(Rapport de Jill Serjeant et Lisa Richwine. Édité en espagnol par Lucila Sigal)