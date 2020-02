La première molécule de l’univers

Les premiers «atomes» de l’univers n’étaient pas du tout des atomes – ce n’étaient que des noyaux qui n’avaient pas encore trouvé d’électrons. Le noyau le plus simple, celui de l’hydrogène commun, est un proton nu sans fioritures. Lorsque l’univers a éclaté, l’énergie était endémique. Tout s’écroulait dans tout le reste. Les protons et les neutrons sont souvent entrés en collision, et certains ont formé des noyaux plus gros, comme celui du deutérium (contenant un proton et un neutron), ainsi que des noyaux d’hélium avec deux protons et deux neutrons. Divers autres arrangements de protons et de neutrons se sont également formés, mais parce que l’identité d’un atome est déterminée par son nombre de protons, toutes ces autres agglomérations n’étaient fondamentalement que des versions différentes d’hydrogène, d’hélium et de traces de lithium.

De ces trois, l’hélium a été le premier à commencer à former de «vrais» atomes. Un atome est plus qu’un noyau, il doit également posséder des électrons. Les noyaux d’hélium ont été les premiers à rassembler une bourse complète d’électrons en masse. Pourquoi pas l’hydrogène ou le lithium? Eh bien, l’hélium est le premier «gaz noble» du tableau périodique – le premier atome avec suffisamment d’électrons pour remplir complètement les fentes disponibles dans sa coquille d’électrons. Ainsi, si les électrons sont la monnaie de la chimie, l’hélium est le maître chapardeur du tableau périodique. Dans un laboratoire moderne, il faut plus d’énergie pour voler un électron de l’hélium que de tout autre élément. Et l’énergie nécessaire pour retirer un deuxième électron est plus du double de celle qu’il faut pour le premier. Dans le premier univers, une fois que les noyaux d’hélium ont commencé à trouver des électrons, ils ont rempli les coffres de leurs nuages ​​d’électrons bien avant que les noyaux d’hydrogène ne commencent à rattraper et avant que suffisamment de noyaux de lithium soient même présents pour collecter les trois électrons souhaités.

Crédits: Elena Hartley

Le reste de la matière dans l’univers à cette époque était encore largement composé de protons isolés, qui commençaient à ressentir les effets de la privation d’un électron. Ils ont commencé à ralentir et à chercher des partenaires de charges opposées pour les rendre électriquement neutres. Mais la capture d’électrons libres pour eux-mêmes était difficile, alors les protons se sont tournés vers l’hélium, qui en avait déjà. Bien que l’hélium répugne à être partagé, il continuait à courir dans les noyaux d’hydrogène persistants tout le temps. La pression de collision a finalement conduit quelques atomes d’hélium à partager leurs électrons avec des protons. Ainsi, les premières liaisons chimiques se sont formées. Le nouveau composé d’hélium et d’hydrogène était appelé hydrure d’hélium ou hélonium (HeH +), la toute première molécule (de toute abondance soutenue) dans l’univers.

Crédits: Elena Hartley

L’hélium a été le premier élément à se lier, ce qui est surprenant, car à notre époque actuelle, nous pensons que l’hélium est l’élément le moins susceptible de se lier aux autres – le gaz noble satisfait avec juste le bon nombre d’électrons. Mais dans les premiers univers, l’hélium était le seul jeu en ville – la seule banque avec des électrons à prêter.

Cette histoire repose sur des bases théoriques solides depuis des décennies, mais elle a longtemps manqué de corroboration observationnelle. HeH + ne peut pas se former sur Terre, sauf dans les laboratoires, et pendant des décennies, il n’a pas été détecté dans l’espace. L’année dernière, cependant, les astronomes ont annoncé qu’ils avaient observé cette molécule pour la première fois, tapi dans le bûcher funéraire d’une étoile mourante. Une recherche de 40 ans avait porté ses fruits, et une nouvelle pièce vitale a été ajoutée à notre image de la façon dont le premier univers a pris forme.

HeH + rejoint désormais les rangs des molécules extraterrestres; jusqu’à présent, les scientifiques ont détecté plus de 200 espèces moléculaires dans l’espace. Cette étude de la chimie au-delà de la Terre – l’astrochimie, comme nous, les pratiquants, aimons l’appeler – vise à clarifier quelles molécules sont présentes dans l’espace, comment elles se forment et ce que leur évolution signifie pour l’astrophysique observationnelle et théorique. Beaucoup d’astromolécules connues, y compris l’eau, l’ammoniac et le formaldéhyde, sont courantes ici sur Terre. D’autres sont bizarres sur le plan terrestre, comme l’acide chlorhydrique avec un proton supplémentaire et le peroxyde d’hydrogène avec un de ses atomes d’hydrogène amputé. Des molécules chargées, des systèmes avec des électrons non appariés et des arrangements étranges d’atomes dans des molécules par ailleurs communes ont également été observés. Nous avons même vu des molécules contenant les soi-disant gaz nobles inertes, tels que ArH + (un combo d’argon et d’hydrogène) et le HeH + nouvellement documenté.

Crédits: Elena Hartley

La plupart des disciplines de la chimie visent à rendre le monde plus sûr, plus efficace ou plus agréable pour les humains. L’astrochimie, cependant, examine les propriétés les plus fondamentales des molécules. Il aide à définir ce qu’est réellement la liaison, combien de temps les molécules peuvent rester intactes et pourquoi certaines espèces chimiques sont plus courantes que d’autres. En étudiant la chimie dans des environnements si étrangers à la Terre – avec des températures, des pressions et des ingrédients disponibles très différents de ceux auxquels nous sommes habitués – nous pouvons trouver des molécules qui remettent en question nos notions habituelles sur la façon dont les atomes interagissent et qui nous amènent à une compréhension chimique plus profonde . En fin de compte, nous espérons apprendre comment la chimie a conduit aux ingrédients qui se sont retrouvés dans les planètes de notre système solaire et ont finalement permis la vie.

Où était HeH +?

Dans un laboratoire de l’Université de Californie à Berkeley en 1925, TR Hogness (qui a ensuite travaillé sur le projet Manhattan) et son collègue EG Lunn ont découvert que le mélange d’hélium et d’hydrogène gazeux en présence d’un arc électrique dans une chambre à vide pouvait créer différents ions avec des masses différentes. La mesure du rapport masse / charge des molécules est le point fort de la discipline chimique appelée spectrométrie de masse; la mise en œuvre précoce de cette technique chimique désormais courante a montré que ce mélange produisait un rapport masse / charge transitoire de 5. Il ne pouvait s’agir que de HeH +. Mais garder cette molécule de gaz noble assez longtemps pour l’étudier s’est révélé extrêmement difficile, même dans le laboratoire contrôlé de Hogness et Lunn.

Dans le premier univers, il aurait été encore plus instable car HeH + est susceptible de lâcher son proton même au moindre contact avec un autre atome. Dans cette relation, l’hélium donne deux électrons, tandis que l’hydrogène n’en donne aucun. Une telle liaison inégale (appelée liaison dative) est plus faible que les liaisons covalentes traditionnelles, dans lesquelles les deux atomes contribuent plus uniformément.

En 1978, John H. Black, alors à l’Université du Minnesota, a été le premier à affirmer que HeH + pouvait encore être présent dans l’espace. Black a suggéré qu’un bon endroit pour regarder était les nébuleuses planétaires, la matière gonflée et hautement énergisante créée dans l’agonie d’une étoile. Dans ces nuages, une fine couche d’atomes d’hélium ionisé se trouve généralement en présence d’atomes d’hydrogène neutres; Le fort besoin d’électrons de l’hélium pourrait le conduire à en emprunter un à l’hydrogène, créant ainsi une liaison. Par conséquent, depuis la fin des années 1970, les astronomes et leurs collaborateurs chimistes recherchent HeH + dans d’innombrables endroits, du bord de l’univers aux étoiles supermassives. Pourtant, pendant des décennies, ces recherches n’ont rien trouvé, amenant certains à douter de la validité du rôle de HeH + dans la chimie du démarrage. L’hélium s’est-il vraiment lié à H +? Il semblait que cela devait avoir; il n’y avait rien d’autre avec lequel se lier à l’époque. Mais si c’était le cas, alors où était HeH +?

Empreintes moléculaires

Alors que les astrochimistes recherchaient HeH + et montaient vides, les chercheurs ont trouvé de nombreuses autres molécules auxquelles ils ne s’attendaient pas. Ils n’ont même pas pu identifier certains d’entre eux.

Cela a commencé en 1919, lorsque Mary Lea Heger utilisait l’Observatoire Lick au sommet du mont Hamilton dans le comté de Santa Clara, en Californie, pour observer le comportement d’une paire d’étoiles binaires en orbite, un système jumeau semblable aux soleils de Tatooine. Ce qu’elle a vu était surprenant.

Chaque molécule a sa propre disposition d’atomes et d’électrons et absorbe donc la lumière d’une manière unique. Ces «caractéristiques d’absorption» donnent à chaque molécule son propre ensemble d’empreintes digitales, vu lorsque les astronomes séparent la lumière entrante en ses longueurs d’onde constitutives – un processus appelé spectroscopie. Alors que les étoiles binaires de Heger tournaient autour de leur point de gravité central, les caractéristiques spectrales de l’atmosphère de chaque étoile ont également changé de longueur d’onde (effet Doppler).

Mais Heger a également trouvé des empreintes digitales spectrales qui étaient immobiles alors que les étoiles se déplaçaient. Elle a ensuite regardé un autre système d’étoiles binaires et a vu le même motif. Un travail de suivi a montré que ces caractéristiques immobiles se manifestaient également lorsque les télescopes étaient dirigés vers des étoiles uniques. Les empreintes doivent provenir de molécules non pas autour des étoiles mais dans les vastes régions froides qui les séparent. La partie la plus folle était que, fondamentalement, les mêmes empreintes digitales étaient présentes pour toutes les étoiles observées et même pour d’autres galaxies. Les signatures, surnommées bandes interstellaires diffuses (DIB), étaient partout. Les scientifiques ont parcouru les caractéristiques spectrales documentées des molécules sur Terre, celles nouvellement synthétisées dans les laboratoires et celles observées dans l’espace par empreinte radio-télescopique. Rien ne correspondait aux DIB – c’était quelque chose de nouveau.

Le regretté professeur de l’Université de Harvard, William Klemperer, l’un des premiers pionniers de l’astrochimie, a déjà suggéré que les signatures DIB pourraient appartenir à l’anion trisulfure, S3–. Lorsque cela s’est avéré faux, il était tellement découragé qu’il a écrit: «Il n’y a pas de meilleur moyen de perdre une réputation scientifique que de spéculer sur le transporteur[s] du diffus [interstellar] »Des hypothèses sur la provenance des DIB ont circulé au fil des décennies, mais aucune ne s’est coincée – c’était le problème le plus ancien en spectroscopie.

Crédits: Elena Hartley

L’une des hypothèses les plus intrigantes proposait les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en tant que suspect DIB. Les HAP – hexagones d’atomes de carbone disposés en feuilles – sont la principale composante de la suie, de l’asphalte et du graphite. Il est peu probable qu’ils réagissent avec d’autres molécules mais ont tendance à s’y coller. Pour les astrochimistes, le problème avec les HAP est que leurs nombreuses variétés sont si similaires les unes aux autres que leurs empreintes spectroscopiques, ou spectres, fonctionnent ensemble. C’est comme essayer de repérer les coups de pinceau individuels de la Nuit étoilée de Vincent van Gogh au lieu de voir la peinture complète – les nombreuses parties sont subsumées par l’ensemble. Mais les DIB semblaient se comporter de façon similaire. Les HAP pourraient-ils expliquer les DIB?

Crédits: Elena Hartley

De telles idées ont rebondi dans les cercles de l’astrochimie depuis les années 1970, mais une expérience a changé à jamais notre façon de penser le carbone. Harry Kroto, décédé en 2016, était à l’Université du Sussex en Angleterre dans les années 1980 et a travaillé dans une équipe pour détecter de nouvelles molécules dans l’espace. Il a entendu parler d’une expérience de Robert F. Curl et Richard E. Smalley, tous deux chimistes de l’Université Rice à l’époque, dans laquelle ils avaient ablaté une surface d’aluminium et trouvé toutes sortes de nouveaux clusters moléculaires d’aluminium. Lorsqu’ils ont substitué le graphite (un soi-disant grand PAH) à l’aluminium, une molécule la plus étrange est apparue: C60, 60 atomes de carbone disposés comme un ballon de football. En 1996, Kroto, Curl et Smalley ont reçu le prix Nobel de chimie pour leur rôle dans la découverte de la molécule, appelée buckminsterfullerene, ou tout simplement fullerene (également connue sous le nom de buckyball). Kroto était convaincu que des buckyballs étaient présents dans l’espace et étaient susceptibles d’être à l’origine de certaines empreintes digitales DIB. Cependant, seules quelques personnes le croyaient et lui et ses collègues sont partis. Pourtant en 2010, un quart de siècle après leur découverte initiale en laboratoire, C60 et son cousin C70 ont été observés dans l’infrarouge dans la nébuleuse planétaire Tc1 de la constellation du Cygne. La question de savoir si ces molécules étaient, en fait, liées aux DIB à longueur d’onde visible était encore indécise. Les travaux théoriques le suggéraient, mais les scientifiques manquaient de confirmation des données expérimentales.

Crédits: Elena Hartley

En 2015, la forme cationique du fullerène, C60 +, a finalement été piégée dans le laboratoire, et les scientifiques ont pu mesurer de manière concluante son spectre proche infrarouge. Une, puis deux raies de cette molécule correspondaient aux longueurs d’onde DIB connues. Plus tard, les chercheurs ont montré que ces empreintes digitales correspondaient à quatre ou cinq DIB. Puis, en 2019, une équipe internationale dirigée par Martin A. Cordiner du Goddard Space Flight Center de la NASA a utilisé le télescope spatial Hubble pour examiner les longueurs d’onde DIB vues dans la direction de 11 étoiles principalement rouges (plus anciennes, plus grandes) et a constaté qu’elles correspondaient à la des données expérimentales pour C60 +, confirmant enfin que les empreintes digitales de cette molécule sont responsables de certains des DIB.

Cette découverte indique qu’au moins un type de molécule laisse définitivement ses empreintes digitales dans tout l’espace interstellaire. On pense que les buckyballs évoluent à partir des HAP, et leur présence dans l’espace implique que leurs molécules parentes doivent également être présentes. Pourtant, ce n’est qu’en 2018 que les chercheurs ont observé les empreintes digitales d’une molécule de la famille des HAP dans l’espace. Le composé qu’ils ont vu, le benzonitrile (C6H5-CN), est un hydrocarbure aromatique rare qui est plus facilement détecté que ses parents. Et encore plus récemment, les scientifiques ont observé des molécules de cyanonaphtalène à double anneau, révélant que de plus grands HAP sont également présents.

Crédits: Elena Hartley

Découverte

Malgré ces percées, HeH + est resté longtemps insaisissable.

Les premières molécules se seraient dissipées assez rapidement après les premières époques. Alors que l’univers mûrissait, se dilatait et se refroidissait, les noyaux d’hydrogène restants ont commencé à rassembler leurs propres électrons. À ce stade, ces atomes d’hydrogène désormais neutres ont vraisemblablement ressenti la charge positive sur les molécules HeH +. Lorsque les atomes et les molécules sont entrés en collision, la liaison dative He-H relativement faible s’est rompue et une liaison covalente beaucoup plus forte entre deux hydrogènes s’est formée pour créer H2 +. Après cela, les atomes d’hélium ont été largement laissés seuls.

Crédits: Elena Hartley

Il pourrait donc sembler que la brève existence de HeH + était sans conséquence, mais c’est loin d’être le cas. Les modèles de réactions chimiques potentielles au cours de cette période indiquent que sans formation de HeH +, H2 +, puis H2 neutre, se seraient réunis beaucoup plus lentement. Une fois H2 réalisé, cependant, tout l’arbre de la chimie se déplia. Vint ensuite H3 +, qui engendra CH +, qui engendra CH2 + et une cascade d’autres molécules. Finalement, cette chaîne a conduit à l’eau, à l’éthanol et à de plus grandes espèces. Ces processus sont tous le produit de la liaison déséquilibrée dans HeH +; sans cette relation initiale, l’univers serait un endroit différent.

Crédits: Elena Hartley

Pourtant, en 2013, les astrochimistes étaient frustrés de voir que HeH + était introuvable. Mais cette année-là, un signe d’espoir est venu lorsque les chercheurs ont découvert la molécule de gaz noble ArH + dans le reste de la supernova de la nébuleuse du crabe. Les scientifiques ont concentré leur recherche sur HeH + dans des environnements similaires et suralimentés. Le plus gros problème, cependant, était que les spectres de HeH + tombaient dans la même région que les empreintes digitales de la toute première molécule jamais observée dans l’espace, le radical CH. Aucun télescope n’avait le pouvoir de séparer ces signatures.

Puis est venu l’Observatoire stratosphérique d’astronomie infrarouge (SOFIA), un jet géant 747 réutilisé avec un trou coupé sur le côté pour qu’un télescope infrarouge puisse regarder. En mai 2016, une équipe internationale a utilisé SOFIA, un projet conjoint de la NASA et du German Aerospace Center, pour trois nuits d’observation. La lunette SOFIA a la résolution nécessaire pour discerner l’empreinte digitale unique de fréquence de rotation de HeH + à 2 010,184 gigahertz. Là, dans la botte de foin de données infrarouges lointains dans une autre cendre brûlée d’une étoile explosée dans la nébuleuse planétaire NGC 7027, une partie de la constellation du Cygne, se trouvait l’empreinte digitale qui avait disparu depuis si longtemps. Cet endroit infernal, avec ses températures et énergies élevées, n’était pas sans rappeler le premier univers. Le 17 avril 2019, une équipe dirigée par Rolf Güsten de l’Institut Max Planck de radioastronomie à Bonn, en Allemagne, a publié un rapport dans Nature annonçant la découverte de HeH +.

Crédit: Elena Hartley (molécules) et Amanda Montañez (schéma); Sources: Hubble, NASA, ESA, traitement par Jusy Schmidt (nébuleuse); «Détection astrophysique de l’hydrure d’hélium Ion HEH +», par Rolf Gusten et al., Dans Nature, Vol. 568; Avril 2019 (spectre)

Certes, cette observation n’est pas de HeH + primordiale. Nous pensons que les molécules observées par Güsten et ses collègues ont été créées beaucoup plus récemment. Néanmoins, la découverte aide à limiter nos connaissances sur ce composé. Les scientifiques peuvent désormais concevoir de meilleurs modèles de l’univers tel qu’il existait lorsque HeH + était la seule molécule de la ville. La découverte pourrait également nous donner des indices sur les autres endroits où ce produit chimique pourrait se cacher dans l’espace aujourd’hui, nous dirigeant vers d’autres nébuleuses planétaires ou même vers d’autres régions de l’espace si éloignées qu’elles correspondent à des époques antérieures, remontant au bord de l’univers.

Questions plus difficiles

C’est une période passionnante en astrochimie. Trois grandes questions ont reçu une réponse concluante et rapide. Les scientifiques ont observé la première molécule à se former dans le cosmos et identifié les premières empreintes digitales appartenant aux mystérieux DIB, et ils élucident enfin les HAP de la noirceur de l’espace.

De plus, des simulations en laboratoire de conditions interstellaires montrent comment des acides aminés et des nucléobases se sont formés. Les télescopes spatiaux tels que SOFIA et Hubble, ainsi que le prochain télescope spatial James Webb, promettent de fournir une caractérisation spectrale sans précédent des objets stellaires où de nouvelles empreintes moléculaires moins communes peuvent être vues.

Maintenant que nous trouvons des réponses à ces problèmes connus, d’autres dilemmes surgissent. Finalement, les astrochimistes espèrent s’attaquer à des questions plus difficiles, telles que «Quels sont les autres DIB?», «Quelles sont les origines moléculaires de la vie?» Et «Quel mélange chimique est nécessaire pour la formation de planètes rocheuses plutôt que de géantes gazeuses?» C’est le partage des électrons qui a créé la matière observable dans le cosmos. Lorsque nous avons une compréhension plus approfondie de ces processus chimiques, nous pouvons acquérir une compréhension plus fine de l’astrophysique et de l’histoire globale de notre univers.