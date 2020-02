La préparation à la montée des mers pourrait empêcher l’escalade des pertes économiques

Les mers montantes qui inondent les villes et les infrastructures côtières pourraient coûter au monde plus de 4% de l’économie mondiale chaque année d’ici 2100 – beaucoup plus que ce qui avait été estimé auparavant – à moins que des mesures urgentes ne soient prises à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour se préparer à de tels impacts du climat changer, constate une nouvelle étude.

Ce pire scénario, qui suppose que de grandes quantités de glace polaire fondront, pourrait atteindre des milliards de dollars. Ce ne sont «pas des arachides», explique Thomas Schinko, économiste climatique et directeur adjoint du programme Risque et résilience à l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués à Vienne. “Cela conduirait à un monde complètement différent.”

Compte tenu des risques, il est difficile d’imaginer que les gens ne feront aucun effort pour s’adapter à un monde avec plus d’inondations et d’érosion côtière, dit Schinko. Donc, le pire des scénarios n’est «pas un scénario très réaliste». Mais peu importe si la perte mondiale de 4% se concrétise réellement, dit-il, le nombre choquant devrait montrer aux décideurs politiques ce qui pourrait arriver s’ils n’agissaient pas rapidement.

Si les pays réduisent suffisamment les émissions de gaz à effet de serre pour empêcher la température mondiale d’augmenter de plus de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, mais ne font rien d’autre pour se préparer à la montée des mers, les coûts devraient représenter plus de 3% du produit intérieur brut mondial chaque année d’ici 2100, dit le rapport. Mais si les pays réduisent leurs émissions et se préparent à l’élévation du niveau de la mer, les coûts peuvent être limités à environ 0,4% du PIB mondial ou moins, ont découvert Schinko et ses collègues.

L’étude, publiée le 14 janvier dans Environmental Research Communications, va au-delà des études précédentes qui estimaient à environ 1,3% du PIB mondial les pertes des mers augmentant en moyenne jusqu’à un mètre (SN: 8/15/18). Mais là où les études précédentes s’appuyaient sur un type de modèle économique, la nouvelle étude utilise trois types différents de modèles macroéconomiques pour tester comment différentes politiques énergétiques et différents scénarios d’émissions pourraient jouer sur l’économie mondiale – ainsi que dans des pays spécifiques – au cours des huit prochains décennies.

Les chercheurs ont également examiné comment ces impacts économiques pourraient changer si les communautés côtières se préparaient au risque accru d’inondation, par exemple, en construisant des digues ou des digues (SN: 8/6/19). Les études précédentes n’avaient pas pris en compte tous ces facteurs simultanément. Les simulations informatiques de l’équipe se sont ajustées au fil du temps, y compris les variations locales de l’élévation du niveau de la mer et les impacts des années précédentes dans l’estimation des coûts pour les années ultérieures. Et l’équipe a examiné les effets économiques des pertes directes telles que les infrastructures détruites, ainsi que les coûts indirects qui peuvent se répercuter sur l’économie, tels que les pertes d’emplois et les chaînes d’approvisionnement perturbées qui peuvent résulter de dommages aux entreprises.

Ces modèles montrent que, quel que soit le scénario d’émissions, les pertes de PIB mondial seront probablement relativement faibles dans l’ensemble jusqu’en 2050, s’élevant à moins de 0,4% par an en moyenne. Mais ensuite, les coûts commencent à grimper – plus ou moins en fonction de ce que le monde fait pour limiter les émissions liées au réchauffement climatique et se préparer à la montée des mers.

L’essentiel est, dit Schinko, que si nous ne faisons rien maintenant, les coûts et les effets de la montée des mers vont monter en flèche au cours de la seconde moitié de ce siècle. “Si nous nous engageons sur la mauvaise trajectoire, les impacts seront substantiels.”

De plus, “dans cette étude, nous ne parlons que des impacts économiques des inondations côtières dues à l’élévation du niveau de la mer, pas des sécheresses ou des incendies de forêt … pas de l’intrusion de salinité ou de la perte de terres” ou d’autres dangers comme les tempêtes violentes, dit Schinko. Les dommages causés par le changement climatique dans l’ensemble pourraient être bien pires.

Les pertes dues à l’élévation du niveau de la mer seraient réparties de manière inégale dans le monde. La Chine, par exemple, pourrait perdre jusqu’à 12% de son PIB chaque année d’ici 2100; pour le PIB chinois de 2019, cela représente 1,7 billion de dollars. Les pertes au Japon pourraient atteindre 8% par an; Europe, jusqu’à 6% par an, selon le rapport.

Les chercheurs notent que leur étude ne permet toujours pas d’estimer le véritable coût de la montée des mers. Par exemple, les inondations causées par les ouragans et les typhons ne sont pas bien représentées, explique le co-auteur de l’étude Daniel Lincke, informaticien et chercheur au Global Climate Forum de Berlin.

Les inondations composées – inondations aggravées par des marées hautes supplémentaires ou de fortes pluies – qui sont probablement le plus gros problème résultant de l’élévation du niveau de la mer, ne sont pas encore bien représentées, explique l’ingénieur côtier Robert Nicholls, directeur du Tyndall Center for Climate Change Research au Université d’East Anglia à Norwich, Angleterre.

Et bien sûr, les projections d’élévation du niveau de la mer elles-mêmes sont une cible mouvante. Les projections basées sur la fonte des glaces, selon la quantité de gaz à effet de serre que le monde émet, varient de 25 centimètres à près d’un mètre d’ici 2100. Mais cela pourrait changer, à mesure que les simulations de changement climatique deviendront de plus en plus sophistiquées en incorporant plus d’impacts attendus des températures atmosphériques plus chaudes ( SN: 1/7/20).

Les données qui entrent dans tous ces modèles s’améliorent tout le temps, explique Lincke. Au cours des derniers mois seulement, les chercheurs ont triplé le nombre de personnes vivant actuellement dans des zones susceptibles d’être inondées par les inondations au cours du siècle prochain, sur la base de meilleures données d’altitude (SN: 10/29/19). Des études ont également révisé les estimations de la valeur des infrastructures et des actifs dans les plaines inondables du monde entier, révisé les cartes de population et examiné les changements dans les schémas de circulation océanique qui pourraient faire une grande différence dans les projections du niveau de la mer.

Les modèles économiques utilisés dans la dernière étude ont pris en compte ces révisions, ainsi que des données sur ce qui se passe actuellement dans les communautés côtières, explique Lincke. Certaines communautés côtières ne font rien, tandis que d’autres prennent des mesures pour faire face aux inondations liées au climat, par exemple en construisant des digues ou en déplaçant des infrastructures coûteuses (SN: 8/6/19).

Cette préparation est essentielle, disent les chercheurs. Le monde commence déjà à «voir des impacts – des choses comme les inondations intempestives le long de la côte est des États-Unis», explique Nicholls. Même si les pays parviennent à réduire considérablement leurs émissions de carbone à ce stade, «les mers continueront de monter. Vous ne pouvez pas simplement fermer le robinet. Nous devons nous préparer. ”