La pression met fin au rêve du Zarazúa mexicain

ACAPULCO, Mexique (AP) – La pression peut devenir un monstre indomptable pour de nombreux athlètes, et Renata Zarazúa est devenue sa dernière victime vendredi. Accablée par les attentes élevées de ses compatriotes de la voir devenir la première finaliste locale de l’Open du Mexique, la joueuse de tennis de Mexico a succombé à la Canadienne Leylah Fernández 6-3, 6-3.

Zarazúa, 22 ans et numéro 270 mondial, est entré dans le tournoi avec une invitation et étant un inconnu virtuel pour de nombreux fans mexicains qui, au fil des jours, l’ont regardé évoluer tour après tour pour réécrire l’histoire des joueurs de tennis locaux , qui avait eu très peu de succès dans un tournoi organisé depuis 1993.

Avant Zarazúa, le meilleur résultat pour une Mexicaine a été les quarts de finale de Melissa Torres en 2007 et, dans l’équipe masculine, les demi-finales d’Oliver Fernández lors de l’édition inaugurale.

«J’ai commencé nerveuse et je sens que l’autre fille a bien joué et ne m’a pas laissé le temps de m’adapter. Mais je suis content d’avoir pu jouer avec le stade presque plein et que tant de gens me soutiennent, c’est quelque chose que je ne ressentirai pas chaque semaine », a déclaré Zarazúa. “Je suis reconnaissant, cette semaine me donne la confiance de savoir que je peux jouer à un jeu avec de bons joueurs, c’est ce que je prends pour les prochains tournois de l’année.”

Au premier tour, Zarazúa a laissé de côté le premier Sloane Stephens pré-qualifié puis a fait de même avec Katie Volynets, toutes deux américaines, avant de battre la Slovène Tamara Zidansek pour s’installer en demi-finale.

Avant Zarazúa, la dernière Mexicaine qui avait progressé parmi les quatre premiers d’un tournoi WTA était Angelica Gavaldón à l’Open de San Juan, à Porto Rico, en 1993.

“Je n’avais jamais fait de demi-finale WTA, tout cela est un peu nouveau pour moi”, a expliqué Zarazúa. «J’ai apprécié chaque instant, mais je sentais que je manquais d’expérience pour mieux jouer sur les points. J’espère être mieux préparé la prochaine fois. »

Zarazúa aura bientôt une autre occasion de montrer s’il a appris la leçon car il participera à l’Open de Monterrey, un autre tournoi de catégorie 250.

«Je dois garder les pieds sur terre, non pas parce que j’ai bien fait cette semaine, je serai comme ça dans chacun d’eux. Je dois continuer à m’entraîner et à travailler et c’est juste une motivation », a-t-il ajouté.

«J’espère que je continue à bien faire dans les tournois. Les gens ne s’attendaient pas à ce que j’atteigne les demi-finales, je suis heureux pour chaque match que j’ai joué et j’espère que non seulement c’est une anecdote, mais que le reste de l’année se passera bien pour moi », a déclaré Zarazúa. “Ce fut l’une des meilleures semaines de ma vie et chaque moment restera dans les mémoires pendant longtemps.”