La pression monte pour que Trump baisse les tarifs sur la Chine en réponse au coronavirus

Par David Lawder et Andrea Shalal

WASHINGTON, 13 mars (.) – Alors que le président Donald Trump cherche des moyens d’amortir le coup économique de la propagation rapide du coronavirus, des groupes de l’industrie, des législateurs et même certains représentants du gouvernement relancent une pétition précédente: des tarifs plus bas sur les produits chinois et autres marchandises importées.

Des voix s’opposant aux tarifs, tant à l’intérieur qu’à l’intérieur du gouvernement, voient la crise des coronavirus comme la meilleure opportunité de réduire au moins certaines taxes à l’importation depuis qu’un accord commercial “Phase One” a été conclu entre les États-Unis et La Chine en décembre.

Ils disent que l’abrogation de la politique protectionniste de Trump pourrait sauver des entreprises et des consommateurs américains des milliards de dollars et envoyer un signal positif aux investisseurs, qui ont baissé jeudi de 10% les marchés boursiers américains.

Des droits de douane pouvant atteindre 25% demeurent sur environ 370 milliards de dollars d’importations de produits chinois par an. L’administration Trump a transmis la facture de 48,1 milliards de dollars aux importateurs américains sur les frais de douane au cours des 20 derniers mois sur les produits chinois pour le tarif “Section 301”, selon l’Office américain des douanes et de la protection des frontières. Unis.

“Il s’agit d’une taxe qui appartient entièrement aux autorités de l’exécutif, de sorte qu’elles peuvent très rapidement accorder aux entreprises et aux consommateurs américains une réduction d’impôt en levant les tarifs en vigueur”, a déclaré la députée Stephanie. Murphy à . jeudi.

Le démocrate de Floride a exhorté mercredi le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, à déclarer une “détente” commerciale en supprimant les tarifs sur les produits chinois et européens pour aider les petites et moyennes entreprises.

Lighthizer, qui a dirigé pendant trois ans les efforts de l’administration Trump pour imposer des tarifs sur les produits chinois, “n’a pas été réceptif à l’idée” lors d’une réunion à huis clos avec des membres de la House Ways and Means Commission. Représentants, a déclaré Murphy.

Le Conseil commercial États-Unis-Chine (USCBC) fait également pression pour que la Chine et les États-Unis réduisent leurs tarifs afin d’aider les deux économies à résister aux pressions causées par le coronavirus.

“Les deux économies sont confrontées à un défi commun”, a déclaré le président de l’USCBC, Craig Allen. “Les deux parties devraient en profiter pour limiter les dommages auto-infligés causés par les tarifs”.

Mais il y avait des opinions différentes sur les tarifs au sein de l’administration Trump, a déclaré Allen, sans “un consensus clair pour aller de l’avant sur la baisse des tarifs, aussi évident que ce soit dans l’intérêt des deux pays”.

(Informations supplémentaires de Jeff Mason; traduit par Michael Susin à la salle de presse de Gdansk)