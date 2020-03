La prise de vitamine D réduit le risque de contracter un coronavirus

Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède pour lutter contre la coronavirus (COVID-19), oui, il existe un moyen de réduire facteurs de risque et empêcher possible les infections.

Et c’est que les scientifiques du Université de Turin, dans Italie ont recommandé de prendre vitamine D pour protéger le corps contre les infections COVID-19.

Grâce à une étude des causes possibles de contagion de la virusoù les scientifiques ont également recommandé qu’en dehors de l’utilisation de la nourriture avec ledit vitamine Vous devez être exposé au soleil tous les jours pendant au moins quelques minutes sur les balcons, patios ou terrasses pour lutter contre pandémie.

«Compensation de cette insuffisance générale de vitamine Vous pouvez le contrer en premier lieu, en vous exposant à autant de soleil que possible, même sur les balcons et les terrasses, en mangeant des aliments riches en vitamine D et, sous surveillance médicale, prendre des préparations pharmaceutiques spécifiques », ont expliqué les chercheurs.

Pour cette raison, les scientifiques suggèrent aux médecins qu’avec des mesures préventives générales, des niveaux adéquats de vitamine D dans la population, en particulier chez les patients déjà infectés, leurs familles, le personnel de santé et les personnes âgées.

“Ces indications découlent de nombreuses preuves scientifiques, qui ont démontré un rôle actif du vitamine D dans la modulation du système immunitaire et sa capacité à contrer les lésions pulmonaires causées par l’hyperinflammation “, ont-ils ajouté.

Parmi les principaux avantages que l’emploi de vitamine D pour le corps est de favoriser la régulation des niveaux de calcium et de phosphore. De plus, il peut protéger contre le rhume, la grippe et d’autres infections respiratoires, y compris bronchite et la pneumonie, en augmentant les niveaux de peptides antibiotiques dans les poumons.

