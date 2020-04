La prochaine crise de santé publique: le chômage de masse

La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages aux États-Unis. Pour réprimer la propagation du virus dans la communauté, la plupart des États ont émis des ordonnances de séjour à domicile complètes ou partielles.

L’économie a convulsé sous ces restrictions. Goldman Sachs a estimé que le produit intérieur brut (PIB) diminuera de 24% au deuxième trimestre 2020. Selon les dernières données sur le chômage, près de 22 millions d’Américains ont perdu leur emploi en quatre semaines – ce qui peut être une sous-estimation, comme le travail les bureaux ont été inondés par les réclamations.

Pour atténuer ces chocs économiques, le gouvernement a adopté la loi CARES (2 000 milliards de dollars sur l’aide, les secours et la sécurité économique). Cependant, les politiques concernant l’expansion de l’assurance maladie – que plus de la moitié des Américains reçoivent grâce à leur emploi – n’ont pas été touchées.

Alors que le pays continue de faire face aux répercussions à court et à long terme du coronavirus, les conséquences de la perte de l’assurance maladie auront probablement des effets dramatiques sur les individus, les systèmes de santé et les gouvernements des États dans les mois à venir.

DE NOMBREUX AMÉRICAINS MANQUENT À UNE ASSURANCE ALTERNATIVE

La crise soudaine du chômage révèle un déficit clé dans le système de santé américain: le fait que, pour 165 millions d’Américains, leur accès aux soins médicaux dépend de leur emploi. En effet, en mettant à jour les estimations du Economic Policy Institute (EPI), 8,8 millions d’Américains ont perdu leur couverture parrainée par l’employeur au cours des quatre dernières semaines.

Une partie de ceux-ci peuvent être couverts par les conjoints employés. Cependant, de nombreux employeurs facturent des suppléments au conjoint à un montant supplémentaire de 400 $ par mois, ce qui consomme un septième du revenu mensuel médian des conjoints encore employés.

Une autre fraction peut accéder à la couverture par le biais des exemptions de la période d’inscription spéciale (SEP) ou de la loi consolidée sur la réconciliation budgétaire globale (COBRA). Cependant, les SEP sont difficiles à naviguer, et seuls 11 États ont rendu les SEP plus flexibles au milieu de COVID-19. Alors que COBRA continue de manière plus transparente la couverture, les nouveaux chômeurs supportent l’intégralité du fardeau des coûts – en moyenne 599 $ par mois en 2019. Cela représente au moins un tiers du revenu de chômage mensuel (après quatre mois d’allocations CARES).

Une dernière fraction peut être éligible pour Medicaid. Cependant, 28% des États n’ont pas encore étendu Medicaid, ce qui rend de nombreux nouveaux chômeurs inadmissibles. Pendant ce temps, ces États ont des taux de chômage disproportionnellement élevés, ce qui signifie que le pire est peut-être encore à venir pour les Américains qui y vivent.

VULNÉRABILITÉS ÉLARGIES

La Fed de Saint-Louis a estimé que 47 millions d’Américains pourraient perdre leur emploi avant que COVID-19 ne se dissipe. Selon les estimations du PEV, 18,9 millions d’Américains ne seront plus assurés, annulant presque entièrement les gains de couverture réalisés par la Loi sur les soins abordables. Si la réalité se rapproche de ces chiffres, les implications pour les patients, les systèmes de santé et les États seront importantes.

Les patients dans les États avec une expansion de Medicaid seront les mieux lotis. Cependant, l’inscription à Medicaid prend un mois et demi ou plus – ces personnes ne sont pas assurées jusque-là. Dans les États sans expansion de Medicaid, les particuliers paieront des montants énormes pour les primes, sans parler des co-paiements ou des franchises coûtant des milliers de dollars par an. Ou eux aussi ne seront pas assurés.

En tant que tel, quel que soit le statut d’assurance, afin d’éviter des factures médicales inabordables (qui peuvent contribuer à plus de 60% des faillites aux États-Unis), de nombreux patients différeront les soins, même si les cas et les décès par coronavirus doublent tous les 3 jours.

Cela suggère que nos plus vulnérables sur le plan économique pourraient devenir nos plus vulnérables sur le plan biologique en retardant les soins pour la fatigue légère et la toux sèche marquant les premiers stades du coronavirus. Leurs proches et leurs voisins partageront ces risques, car le fait de ne pas recevoir de diagnostic en temps opportun et d’entreprendre des interventions comme l’auto-quarantaine augmente le risque de propagation dans la communauté.

Les conséquences de ces écarts de couverture ne se limitent pas aux seuls patients. Les systèmes de santé ruraux et les filets de sécurité opérant sur des marges minces – et déjà «des revenus saignants» au milieu des poussées de coronavirus locales – peuvent être poussés à la limite par une fraction croissante des soins non rémunérés et mal remboursés.

Si le chômage de masse, combiné au coût du traitement des coronavirus, entraîne le blocage massif des hôpitaux régionaux, les régions les plus vulnérables du pays pourraient en supporter le plus grand coût.

Enfin, les États ressentiront les conséquences du chômage de masse. 29% des budgets de l’État sont déjà consacrés à Medicaid. Des États comme New York – même avant les récentes données sur le chômage – ont réduit les dépenses de Medicaid dans des efforts désespérés pour équilibrer leurs budgets. Les 36 États avec l’expansion de Medicaid seront confrontés à des défis budgétaires amplifiés pour aller de l’avant (en particulier, à mesure que le soutien fédéral diminue).

Pendant ce temps, les 14 États résiduels ne seront pas épargnés à plus long terme. Ils absorberont probablement les répercussions sur la santé du chômage de masse en faisant monter en flèche les paiements de la «part disproportionnée des hôpitaux» dont dépendent les hôpitaux dotés d’un filet de sécurité. L’inflation constante des soins de santé réduira à son tour les dépenses de protection sociale des États pendant une récession potentiellement prolongée.

UNE STIMULATION SANTÉ URGENTE EST NÉCESSAIRE

Un ensemble de mesures de relance sanitaire peut protéger ces différents acteurs des toxicités du chômage de masse.

Le premier ensemble de mesures protège contre le chômage lui-même. Près de la moitié des États ne disposent pas des fonds nécessaires pour soutenir l’assurance-chômage. Plutôt que de financer des programmes de protection sociale après le chômage, le gouvernement américain peut suivre l’exemple de pays comme l’Allemagne et le Danemark pour maintenir les petites entreprises à flot grâce à des subventions et des prêts. Cela permettrait de garder les employés assurés dans le cadre de régimes parrainés par l’employeur.

Le deuxième ensemble protège contre les coûts des soins de santé. Le gouvernement fédéral peut instituer de nouveaux plans «relais» offrant une couverture aux nouveaux chômeurs, structurés de manière à minimiser le partage des coûts et à encourager les soins primaires. Le soutien fédéral libérerait les États des pressions budgétaires de Medicaid, tout en assurant la couverture de ceux qui en ont un besoin urgent.

Alternativement, le gouvernement fédéral peut fournir un financement de relance directement aux comptes d’épargne santé (proportion inversement à la richesse), pour encourager l’utilisation des soins de santé pour le traitement du coronavirus, à court terme – et pour amortir le coup des coûts des soins de santé découlant d’autres conditions , à plus long terme.

Le dernier ensemble de mesures peut promouvoir l’intégrité du système de soins de santé. Tout comme la Réserve fédérale a fourni des liquidités essentielles pour le système financier au milieu de la récession précédente – la solvabilité du système de santé doit être assurée pendant la récession actuelle. Une entité nationale accordant des prêts à court terme aux établissements de soins de santé peut soutenir les transformations de capital nécessaires pour prodiguer des soins à la montée en charge des coronavirus. Tout comme les efforts de 2008 ont rendu le crédit largement accessible aux Américains pendant leur période de besoin financier, ces efforts rendraient les soins largement accessibles aux Américains pendant leur période de besoin médical.

Dans un avenir prévisible, les interventions sociales essentielles pour prévenir la propagation du coronavirus présenteront des défis économiques majeurs, notamment un chômage généralisé. Il est urgent de repenser la façon dont nous finançons les soins de santé dans ce pays pour protéger la vie et les moyens de subsistance des Américains.