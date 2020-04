La prochaine mission solaire de la NASA utilisera six engins spatiaux pour fabriquer un télescope géant

Vous voulez construire le plus grand radiotélescope pour voler dans l’espace? Voici une technique plus simple: Concevez six minuscules satellites pour voler en formation et travailler ensemble.

C’est l’approche de la nouvelle mission SunRISE (Sun Radio Interferometer Space Experiment) de la NASA, dont le lancement est prévu au plus tôt en juillet 2023. SunRISE vise à aider les scientifiques à comprendre la relation complexe entre l’activité du soleil et une multitude de phénomènes dangereux autour de la Terre appelés météo spatiale. La sélection des missions intervient au milieu d’une explosion de la science solaire et d’un accent sur les missions qui intègrent la prévision de la météo spatiale dans les plans de vol spatial humain au-delà de l’orbite terrestre basse.

“Nous sommes très heureux d’ajouter une nouvelle mission à notre flotte de vaisseaux spatiaux qui nous aident à mieux comprendre le soleil, ainsi que la façon dont notre étoile influence l’environnement spatial entre les planètes”, a déclaré Nicky Fox, directeur de la Division héliophysique de la NASA dans une NASA. déclaration. “Plus nous en savons sur la façon dont le soleil éclate avec les événements météorologiques spatiaux, plus nous pouvons atténuer leurs effets sur les vaisseaux spatiaux et les astronautes.”

Les scientifiques ont observé le soleil projeter de l’énergie et des matériaux vers la Terre dans des explosions, et ils ont également vu les impacts que de tels événements peuvent avoir sur les satellites en orbite, en particulier sur les instruments de communication et de navigation. Mais les scientifiques ne comprennent pas encore suffisamment les détails de la connexion entre les explosions solaires et les phénomènes météorologiques spatiaux pour prédire la météo spatiale.

Si tout se passe bien, la mission SunRISE de 63 millions de dollars devrait aider à combler cet écart.

Les six télescopes qui composent la mission sont conçus pour étudier les ondes radio que le soleil éjecte lors des explosions de particules solaires. En particulier, SunRISE ciblera des explosions appelées éjections de masse coronale, qui peuvent projeter des quantités massives de plasma, la soupe de particules chargées qui compose le soleil, à travers le système solaire.

Les satellites de la taille d’un grille-pain s’étaleront sur environ 6 miles (10 kilomètres), en orbite autour de la Terre à une altitude de 22 000 miles (35 000 km). Cette orbite maintiendra SunRISE bien au-dessus de l’ionosphère, ce qui empêche les ondes radioélectriques des fréquences pertinentes d’atteindre la Terre.

De ce perchoir, le troupeau de cubesats devrait être capable de cartographier l’influence du champ magnétique du soleil à travers l’espace. Ils devraient également être en mesure de rassembler les données dont les scientifiques ont besoin pour comprendre comment les différentes parties d’une éjection de masse coronale s’accélèrent considérablement et quels événements sont accompagnés d’éclats de rayonnement, qui sont des indices vitaux pour la prévision de la météo spatiale.

«Nous pouvons voir une éruption solaire commencer et une éjection de masse coronale commencer à décoller du soleil, mais nous ne savons pas si cela va produire un rayonnement de particules de haute énergie, et nous ne savons pas si ce rayonnement de particules de haute énergie va atteindre la Terre “, a déclaré Justin Kasper, un scientifique de l’espace à l’Université du Michigan qui dirige la mission.” L’une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas voir les particules s’accélérer. Nous les voyons simplement lorsqu’elles arriver à l’engin spatial, ce qui n’est pas vraiment un avertissement. »

Cette situation est gênante en ce qui concerne les satellites, mais carrément dangereuse en ce qui concerne les humains qui s’aventurent au-delà de la sécurité de la Terre, d’où l’impulsion pour mieux comprendre la météo spatiale.

“Savoir quelle partie d’une éjection de masse coronale est responsable de la production du rayonnement des particules nous aidera à comprendre comment l’accélération se produit”, a déclaré Kasper. «Il pourrait également en résulter un système d’avertissement unique permettant de savoir si un événement produira à la fois un rayonnement et le libérera vers la Terre ou vers des astronautes spatiaux.»

