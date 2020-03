La production de brut de l’OPEP augmente en mars par rapport au creux de 2009

LONDRES, 31 mars (.) – La production de pétrole de l’OPEP a rebondi en mars par rapport à son niveau le plus bas en plus d’une décennie alors que l’Arabie saoudite augmentait son pompage après l’effondrement du pacte dirigé par l’OPEP pour réduire les approvisionnements, qui compenser davantage de baisses en Libye, en Iran et au Venezuela.

En moyenne, le groupe a extrait 27,93 millions de barils par jour (b / j) au cours du dernier mois, selon l’enquête, soit une augmentation de 90 000 b / j par rapport au chiffre non révisé de février.

L’accord entre l’OPEP et les exportateurs dirigés par la Russie, une alliance connue sous le nom d’OPEP +, a été rompu le 6 mars, précipitant une chute des prix, déjà déprimée par l’épidémie de coronavirus. Le Brent se négocie à moins de 22 $ le baril, le plus bas depuis 2002.

Bien que l’Arabie saoudite envisage d’augmenter son pompage, les volumes de l’entente n’ont pas encore beaucoup changé, car des accords d’exportation pour l’approvisionnement de mars avaient déjà été fixés, a déclaré Petro-Logistics, une entreprise qui suit les expéditions de pétrole.

