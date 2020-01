La production de café colombien augmente de 9% en 2019 pour atteindre 14,8 millions de sacs

BOGOTÁ, 14 janv. (.) – La récolte de café colombienne, premier producteur mondial d’Arabica lavé, a augmenté de 9% en 2019 pour atteindre 14,8 millions de sacs de 60 kilos, en raison de l’augmentation de la productivité et du beau temps , a rapporté mardi la Fédération nationale des producteurs de café.

Parallèlement, les exportations de café de la Colombie ont totalisé 13,6 millions de sacs l’an dernier, soit 7% de plus que les 12,7 millions de sacs de 2018.

Rien qu’en décembre, la production colombienne de café a atteint 1,68 million de sacs, soit une augmentation de 31% par rapport au même mois de 2018.

Au cours du dernier mois de l’année dernière, les exportations colombiennes de café ont augmenté de 7% pour atteindre 1,37 million de sacs.

La Colombie, connue pour ses cafés doux et de haute qualité, a maintenu sa récolte aux meilleurs niveaux en plus de deux décennies. Entre 2009 et 2012, le pays d’Amérique du Sud – le troisième producteur mondial de café après le Brésil et le Vietnam – n’a pas atteint son objectif en raison de fortes pluies et d’une baisse de la récolte en raison d’un programme de renouvellement du café.

Entre 2010 et 2019, la Colombie a renouvelé plus de 851 000 hectares, presque toutes les cultures de café, et en 2019, ce chiffre a dépassé 850 000 hectares, ce qui a permis de porter la productivité à 20,5 sacs par hectare.

Le pays sud-américain a cultivé 880 000 hectares de plantations de café et environ 560 000 familles dépendent de cette activité.

(Rapport de Luis Jaime Acosta)