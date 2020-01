La production pétrolière colombienne a augmenté de plus de 2% en 2019

BOGOTÁ, 31 janv. (.) – La production de pétrole de la Colombie a augmenté de 2,4% en 2019 pour atteindre 885 851 barils par jour en moyenne en raison d’une augmentation du pompage due à une augmentation des puits de développement, le ministre des Mines et Énergie, María Fernanda Suárez.

En 2018, la production quotidienne moyenne de pétrole brut dans le pays d’Amérique du Sud était de 865 127 barils, a déclaré le responsable, qui a révélé que les puits de développement avaient augmenté de 6,6% l’an dernier à 773 contre 725 l’année précédente.

“Nous avons généré plus de 20 000 barils de production supplémentaires, ce qui se traduit par plus d’emplois, de redevances et d’impôts pour combler les écarts sociaux”, a déclaré Suarez lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a déclaré qu’en 2019, il y avait une relance du secteur des hydrocarbures .

Le responsable a souligné l’augmentation l’an dernier des puits d’exploration à 73 contre 66 en 2018 et l’augmentation de l’activité sismique à 5 354 kilomètres contre 1 107 kilomètres.

Le gouvernement table sur une production de pétrole comprise entre 890 000 et 900 000 barils par jour en moyenne en 2020.

La Colombie, quatrième producteur mondial de pétrole brut en Amérique latine, a des réserves prouvées de 1958 millions de barils de pétrole brut, soit 6,2 années de consommation, et cherche donc à les augmenter avec de nouvelles découvertes et des programmes d’amélioration de la récupération dans les champs existants.

Le ministre a indiqué qu’avec les 31 contrats attribués lors des deux enchères de 2019, il génèrera des investissements estimés à 2,7 milliards de dollars dans les années à venir.

Pendant ce temps, la production de gaz a augmenté de 9,4% pour atteindre 1 068 millions de pieds cubes en moyenne par jour en 2019, contre 977 millions de pieds cubes l’année précédente, a déclaré Suárez.

Pendant ce temps, le sous-ministre de Minas, Carolina Rojas, a estimé que la production de charbon de la Colombie a atteint 80,2 millions de tonnes en 2019, une réduction de 6,4% par rapport à 85,7 millions de tonnes en 2018, en raison de la baisse des prix internationaux et les décisions judiciaires qui ont affecté des projets dans le nord du pays.

Le responsable a déclaré que d’ici 2020 une production de charbon d’environ 82 millions de tonnes est attendue, qui devrait rester stable jusqu’en 2030.

(Rapport de Luis Jaime Acosta. Édité par Rodrigo Charme)