La production pétrolière du pays a chuté de 7% en 2019

Dans 2019, la la production nationale de pétrole brut a chuté de 7,0% par rapport à 2018, donc ce Mars a rapporté la Commission nationale des hydrocarbures (CNH). Selon les données publiées, l’année précédente, la production moyenne de pétrole était de 1 million 678,9 milliers de barils par jour. C’est 131 mille barils de moins qu’en 2018, lorsque la plate-forme de production déclarée était de 1 million 809,8 milliers de barils par jour.

Le chiffre signifie un Baisse de 7% de la production nationale, qui comprend celui signalé par Pétrole mexicain (Pemex) et les compagnies pétrolières privées. Les résultats laissent en deçà des estimations, l’objectif fixé par l’administration d’Andrés Manuel López Obrador, qui devait générer une production de 1 million 707 000 barils par jour.

La production de pétrole brut dans le pays continue de baisser malgré le fait que au cours du dernier mois de 2019, une augmentation de 0,2% a été signalée par rapport à la même période de 2018, en générant 1 million 711 000 barils de pétrole.

Les données montrent qu’il s’agit de la production la plus faible depuis 1979, lorsque 1 million 461 000 barils ont été déclarés. En analysant les données d’une manière particulière, on observe également que Pemex a perdu 7,9% de sa production en 2019, en générant 142 mille barils individuellement par rapport à 2018.

Les entreprises privées, quant à elles, n’ont pas subi de chute, au contraire. Sa production en 2019 était supérieure à 22 585 barils par rapport à l’année précédente.

Quant aux missions, Pemex a rapporté 1 million 608 000 barils par jour, soit une baisse de 1,76%. Même ainsi, l’entreprise productrice d’État était 97% de la production nationale, tandis que le secteur privé des 3% restants, ce qui équivaut à 48 000 barils par jour en moyenne.

En revanche, les contrats des associations privées et publiques-privées, issus de la réforme énergétique, ont contribué 102 000 800 barils par jour et par an.

L’automne met le gouvernement fédéral loin de son objectif initial et complique la possibilité d’obtenir d’ici la fin de la période de six ans les 2,6 millions de barils par jour initialement proposés, et qui ont ensuite été ajustés à 2,4 millions.

Erick Sánchez Salas, analyste chez IHS Markit, a déclaré dans une interview avec Notimex que l’administration doit veiller à ce que la stratégie de production accélérée soit contre-productive vers 2021, car un épuisement accéléré des champs producteurs pourrait conduire Pemex à une baisse substantielle.

Malgré cela, il a souligné que les barils produits ne sont pas nécessairement le meilleur indicateur pour mesurer la performance de la compagnie pétrolière, qui cherche actuellement à maximiser la valeur au profit du pays sans tenir compte de la rentabilité.

Cette baisse s’ajoute aux pertes que Pemex a subies au cours des douze derniers mois. Et bien qu’initialement élevé comme objectif le forage de 62 puits d’exploration et le développement de 292 n’ont rencontré que 20 puits d’exploration et le développement de 186, c’est-à-dire l’équivalent de 64% de vos plans.

Jusqu’en novembre 2019, Petróleos Mexicanos a commencé sa production avec seulement deux des 20 champs qu’il a définis comme prioritaires; ces 20 gisements ont été annoncés dans le plan national des hydrocarbures, dans lesquels l’entreprise productive d’État sur la base de ses prévisions pour atteindre une production de 1 million 800 mille barils fin 2019.