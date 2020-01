La promesse du gouvernement mexicain au milieu des critiques contre Insabi: il traitera toutes les maladies gratuites

Les autorités sanitaires cherchent à garantir des services à l’ensemble de la population et il n’y aura donc plus de forfait de dépenses catastrophiques mais tous les maladies seront traitées de manière égale et gratuite, a déclaré mardi le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell.

“Nous devons supprimer la logique qui fonctionnera pour les packages de services de santé, les services et les fournitures seront pour tous”, a déclaré le responsable lors de sa participation à la conférence du matin.

Il a expliqué que le nouvel Institut de la santé pour le bien-être (Insabi) s’occupera de toutes les maladies et pas seulement des 66 que l’assurance populaire éteinte a fréquentées.

López-Gatell a expliqué que non seulement le cancer, le VIH seront traités, greffes de cornée ou crises cardiaques, qui ne s’adressaient qu’aux moins de 65 ans.

“Derrière les maladies, il y a des groupes ayant des intérêts légitimes et des groupes d’autres intérêts; il y a des groupes d’intérêt qui savent qu’il y a des entreprises juteuses dans certaines maladies”, affirma-t-il.

Il a dit qu’avec l’arrivée d’Insabi, les droits des personnes sans sécurité sociale ne seront pas réduits “.au contraire, ils vont augmenter. “

De même, il a souligné que 18 États du pays ont déjà rejoint l’Insabi et 14 sont toujours en cours. Cependant, il a précisé que cela ne signifie pas qu’ils doutent, “ils sont tout simplement dans le délai de la loi qui se termine le 31 janvier pour analyser la proposition.”

Il a également déclaré que la signature de cet accord ne signifie pas que les gouvernements locaux doivent “abandonner quelque chose” l’entreprise se réfère plutôt à un accord de collaboration avec le gouvernement fédéral.

Le sous-secrétaire a également confirmé que, dans certains États du pays, les médicaments étaient achetés plus de 15 fois leur prix réel. Pour éradiquer cette pratique, les achats ont été centralisés pour éliminer la corruption, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré que les gouvernements des États recevaient des budgets conformément à la loi de coordination fiscale, “Nous ne devons à personne ce à quoi les États et les municipalités ont droit est livré en temps et en quantité et parfois même à l’avance”.

L’Insabi controversé a reçu de vives critiques depuis les patients ont signalé des charges allant jusqu’à 5 000 pesos (environ 266 USD) pour continuer à être traités par le nouvel institut, qui cherche paradoxalement à donner un accès universel à la santé.

De plus, les travailleurs des disparus Seguro Popular a exigé la certitude de son statut d’emploi et plusieurs gouverneurs d’État se sont opposés à cette nouvelle agence, s’assurant qu’ils continueraient avec le programme précédent.

Lors de sa conférence, le président a présenté le rapport hebdomadaire “Pouls de la santé “ ce qui, selon lui, permettra de suivre l’état actuel du secteur et garantira “des soins médicaux de qualité” à la fois à ceux qui bénéficient de la sécurité sociale et à ceux qui n’en ont pas.

López-Gatell a déclaré que le gouvernement allait commencer “Là où le système de santé est actuellement mais ce temps est nécessaire car” il y a des changements qui demandent du temps car ils impliquent d’autres procédures et ont réitéré que la population devrait savoir “que nous n’allons pas en arrière”.

Il a déclaré que l’objectif est de mettre en œuvre au cours des trois prochaines années un plan directeur pour moderniser et réhabiliter les cliniques et les hôpitaux du pays.

Il a expliqué que ce n’est que cette année qu’il est prévu de moderniser les 80 hôpitaux ruraux de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), agrandir, remplacer et entretenir 5 270 centres de santé et 563 hôpitaux dans les États.

D’ici 2021, il y aura 387 centres de santé et 617 hôpitaux et en 2022, il y aura 460 centres de santé et 444 hôpitaux.

Enfin, il a déclaré que pour faire face au déficit médical, il avait ouvert un appel et, À ce jour, 38 000 médecins qui cherchent à travailler dans les communautés se sont inscrits isolées et de ressources limitées.