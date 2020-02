La propagation du coronavirus aux États-Unis peut être une question de

Communautés aux États-Unis

Les États doivent se préparer à une propagation plus large du nouveau coronavirus, les États-Unis.

Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont été avertis le 25 février.

«Les cas de COVID-19 sont

apparaissant sans source d’exposition connue “dans des pays autres que la Chine,

dont Hong Kong, l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud, Nancy Messonnier, directrice de

le Centre national du CDC pour la vaccination et les maladies respiratoires, a déclaré dans un

briefing de nouvelles. “En fin de compte, nous nous attendons à voir la communauté se propager dans ce

pays.”

Jusqu’à présent, les quelques dizaines de cas américains

ont été confinés aux personnes qui avaient voyagé dans le Hubei Provence de Chine, qui

est l’épicentre de l’épidémie, et leurs contacts étroits ou aux passagers évacués

du Diamond Princess, la croisière

navire mis en quarantaine au large des côtes du Japon. Mais contrairement à la grippe, COVID-19 n’est pas

se propage actuellement dans la communauté. Et l’épidémie de COVID-19 n’a pas encore été déclarée pandémie (SN: 2/25/20),

une indication de l’ampleur de la propagation du SRAS-CoV-2, le virus responsable

autour du monde.

Il n’y a pas de vaccin contre le SRAS-CoV-2 (SN: 21/2/20)

ou des médicaments approuvés pour traiter la maladie. Donc, si la propagation de la communauté commence

en cours, «les interventions non pharmaceutiques, ou NPI, seront les plus

des outils importants dans notre réponse à ce virus », a déclaré Messonnier.

Des mesures que les gens peuvent prendre,

énoncées dans un rapport 2017 du CDC sur la pandémie de grippe, comprennent les recommandations habituelles du

prévenir la propagation des maladies respiratoires: se laver les mains, couvrir la toux et

restez à la maison quand vous êtes malade. En cas de pandémie, le CDC recommanderait également un foyer volontaire

mise en quarantaine si une personne a été exposée à un membre malade du ménage.

Interventions communautaires

dépendent de la mesure dans laquelle le virus se propage, mais pourraient inclure

télétravail, fermetures d’écoles et annulation de rassemblements de masse, indique le rapport.

D’autres mesures pourraient inclure le triage des patients dans les centres de santé et le report des stages électifs

chirurgies pour permettre aux travailleurs de la santé de se concentrer sur les patients atteints de COVID-19.

Certaines de ces mesures pourraient

être très perturbant pour la vie quotidienne, a déclaré Messonnier, “mais ce sont des choses

que les gens doivent commencer à penser maintenant. “

Même si le virus a gagné

une implantation dans d’autres pays, de nouveaux cas en Chine semblent diminuer, a fait savoir l’Organisation mondiale de la santé en février.

24. Si le virus se répandait plus largement aux États-Unis, une étude sur plus de

de 72 000 cas confirmés et suspectés en Chine donne une idée de ce à quoi s’attendre. L’étude a révélé que

81% des plus de 44 000 cas confirmés étaient bénins, ce qui signifie que les patients

eu une pneumonie légère ou inexistante, des chercheurs du Centre chinois des maladies

Contrôle et prévention ont été signalés le même jour au JAMA. Parmi les cas confirmés restants, 14% étaient graves,

avec des patients ayant des difficultés à respirer, par exemple, et 5 pour cent étaient

critique, conduisant à des urgences telles qu’une insuffisance respiratoire ou un choc.