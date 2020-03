La propagation du coronavirus renforce les mesures en Europe et en Amérique

OMS: Le coronavirus s’accélère dans le monde entier. USA: C’est le troisième pays avec les cas les plus élevés de Covid-19 au monde. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador sur toutes les lèvres. À Miami-Dade, ils ont mis la main à la pâte après que les baigneurs ont profité du soleil et du sable dans des bateaux au milieu d’une pandémie.

OMS: le coronavirus accélère

L’une des informations qui a eu un impact sur le monde a été les déclarations du président de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a averti que le coronavirus s’accélère dans le monde.

Telles étaient les déclarations énergiques exprimées ce lundi, indiquant que la route de cette pandémie pouvait être modifiée.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a réitéré que le fait d’être à la maison est le meilleur moyen de stopper la pandémie qui a causé 100 000 cas infectés.

USA: C’est le troisième pays avec les cas les plus élevés de Covid-19

La nation américaine est devenue le troisième pays au monde à signaler davantage de cas de propagation du coronavirus dans le monde, après la Chine et l’Italie.

Dans cette situation, les autorités régionales des États-Unis ont crié que “le pire reste à venir”, dont la déclaration a été partagée par le maire de New York, Bill de Blasio, après que le nombre de morts soit passé à 471.

Et c’est que selon l’équilibre de la propagation du Coronavirus projeté ce lundi 23 mars 2020 par l’Université Johns Hopkins, il a indiqué que la pandémie avait déjà atteint les 50 régions des États-Unis, un tiers de la population est en isolement et 35 mille 225 cas confirmés de Covid-19.

Pendant ce temps, la propagation du coronavirus à New York, qui compte 6% de la population américaine, compte 5 700 nouveaux cas de pandémie.

À cet égard, le gouverneur de New York, Andrew Mark Cuomo, a indiqué que 157 personnes sont déjà décédées et ont dépassé 12 000 diagnostics positifs.

Pour savoir comment la propagation du coronavirus progresse, le journaliste René Rincón a décrit comment la pandémie fait face au New Jersey, où le nombre de décès est passé à 27 et le nombre de cas confirmés s’élève à 2 844.

Dans ce scénario, le journaliste a détaillé que la plus haute autorité du New Jersey avait décrété samedi dernier que les habitants de l’Illinois restaient chez eux, mais cet ordre a commencé à être exécuté ce lundi 23 mars 2020, avec une série de restrictions.

À partir de ce moment, les habitants du New Jersey n’auront pas à se déplacer après neuf heures du soir, tandis que pendant les heures normales, il est autorisé pour ceux qui ont des tâches spéciales.

Selon le journaliste René Rincón, seuls les locaux commerciaux correspondant à l’espace sanitaire restent ouverts, ainsi que les supermarchés, stations-service, pharmacies, animaleries, garages, banques et blanchisseries, sur tout le territoire du New Jersey.

En ce qui concerne le secteur de l’éducation, où la plus grande population d’enfants et de jeunes est concentrée, il ne fonctionne pas, et pour atténuer cette situation, les élèves développent leurs activités scolaires en ligne après la propagation du coronavirus dans la ville.

Andrés Manuel López Obrador sur toutes les lèvres

Alors que les nations d’Europe, d’Asie et d’Amérique traversent une situation houleuse en raison de la propagation du coronavirus, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a affirmé que les Mexicains sont très forts pour faire face à la pandémie et les a invités à poursuivre leurs activités. au quotidien, face à un danger imminent.

Le président du Mexique a exhorté la population en général, au lieu de se protéger contre le virus, à sortir pour renforcer l’économie populaire et familiale du pays.

C’est l’avertissement que le président, Andrés Manuel López Obrador, a adressé aux Mexicains lorsqu’il a rencontré sa femme dans un restaurant mexicain.

“Je vais vous dire quand vous ne partez pas, mais si vous avez la possibilité économique, continuez à emmener votre famille à l’auberge, car c’est pour renforcer l’économie”, étaient les mots textuels d’Andrés Manuel López Obrador, alors que le monde était confiné à essayer pour neutraliser le virus.

Bien sûr, ces déclarations ont généré un flux de critiques contre Andrés Manuel López Obrador.

Le Royaume-Uni a cédé et en Italie le nombre de décès diminue

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne est une autre des régions d’Europe qui a pris des mesures urgentes pour arrêter la propagation du coronavirus.

Et c’est que le Premier ministre de cette nation, Boris Johnson, a pris la décision d’imposer une quarantaine contre le coronavirus à l’ensemble de la population.

La mesure établit qu’ils ne pourront quitter leur domicile que pour acheter des fournitures de base, prendre des rendez-vous médicaux et aller travailler, auquel cas ils doivent le faire depuis leur domicile.

Les perspectives de propagation du coronavirus en Italie commencent à être encourageantes, car pour la deuxième journée consécutive, le nombre de morts a baissé.

Situation tendue en Floride en raison de la fermeture marine

Certains Floridiens ne se soucient pas d’être infectés par le coronavirus tout en profitant du soleil et du sable dans le comté de Miami-Dade, une zone qui rapporte plus de 300 cas.

Et c’est que les vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux comme les marinas et les rampes de mise à l’eau étaient pleines de baigneurs au milieu de cette urgence sanitaire.

Le journaliste, Hanoi Martínez, reporter à Mundo Hispánico, a indiqué que le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, avait ordonné la fermeture des lieux touristiques.

Seuls les pêcheurs auront accès aux plages pour garantir l’activité de pêche.

La police de Miami-Dade inspectera les sites pour empêcher les fêtes et les rassemblements de nombreuses personnes.

En Floride, 1 100 cas de personnes infectées et 14 décès ont été signalés en raison de la propagation du coronavirus.