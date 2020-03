La prophétie sur le coronavirus Nostradamus a généré une incertitude

Le quatuor présumé sur le coronavirus a été publié sur Internet.Cette publication a créé la panique et l’incertitude dans le monde entier au milieu de la pandémie de Covid-19. L’image de la prétendue prophétie est accompagnée d’un symbole similaire au Covid-19.

Une prétendue prophétie sur le coronavirus Nostradamus a généré de l’incertitude, de la panique et de la peur dans les sociétés mondiales.

“Et l’année des jumeaux (20-20) / une reine naîtra de l’est (Chine) / qui répandra sa peste (le virus) / des êtres pervers de la nuit (chauves-souris) / au pays des 7 collines (Italie) / transformer la poussière (mort) / les hommes du crépuscule (les personnes âgées) / se retrouver dans l’ombre de la ruine (effondrement économique mondial) ».

C’était la prophétie sur le coronavirus Nostradamus qu’il avait apparemment écrite quand il a publié son livre en 1555 avec d’autres quatuors qui prédisaient des événements de grand impact dans le monde.

Quelle est la vérité de cette révélation? C’est la question que des millions de personnes se posent après avoir découvert ce quatuor publié sous forme d’images sur différentes pages Internet.

Ce qui est certain, c’est que cette supposée prophétie sur le coronavirus Nostradamus a été publiée à un moment tragique pour les pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique, où ils sont touchés par la propagation de Covid-19, devenue une pandémie, ainsi catalogué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il convient de noter que l’un des aspects les plus curieux et pertinents qui accompagne ce supposé quatuor Nostradamus est une image en forme de chauve-souris qui ressemble au symbole scientifique de Covid-19.

Photo / Capture MH

Jusqu’à présent, ce fait a été traité comme une blague de mauvais goût ou un simple mensonge qui a fait trembler des millions de personnes, car certaines prophéties de Nostradamus se sont accomplies.

Par exemple, le meurtre tragique de John F. Kennedy, l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et les catastrophes naturelles parmi les événements de grande portée mondiale.

Qui est Michel Nostradames?

Photo / Capture MH Il est né en France le 14 décembre 1503.Il a été latinisé comme Nostradamus.Il était connu comme un médecin, diseur de bonne aventure et mathématicien français. C’était la preuve la plus célèbre de l’histoire. Nostradamus était le mentor du livre “The Prophecies”, qui contient 942 quatrains poétiques sur les événements futursIl est décédé le 2 juillet 1566 au pavillon de la France Salon de Provence, France, à l’âge de 62 ans.

