La proposition de Stephen Wolfram vise une théorie fondamentale de la physique

Grâce à Kevin Bacon, tout le monde connaît de nos jours

les réseaux.

Il n’y a pas que des réseaux d’acteurs de type Bacon, liés par

apparaissant dans le même film, mais aussi les réseaux sociaux, les réseaux de neurones et

réseaux de transmission virale. Il existe des réseaux électriques, écologiques

réseaux et le plus grand réseau de tous, l’Internet. Parfois, il semble que

l’univers entier ne doit être qu’un seul grand réseau.

Et c’est peut-être le cas.

Stephen Wolfram, physicien, informaticien et entrepreneur

croit que l’univers est un vaste réseau croissant de relations qui

constitue l’espace lui-même et tout ce qu’il contient. Sur cette photo, Wolfram

voit la base de la théorie ultime qui sous-tend toute la loi physique.

Wolfram a exprimé quelque chose comme ça il y a 18 ans dans un

Tome de 1197 pages intitulé A

Nouveau genre de science. Mais à l’époque, sa photo était encore

peu floue. Maintenant, il pense avoir trouvé une vision plus précise de la façon dont

pour expliquer la réalité.

“Je suis ravi de

dire “, écrit-il dans

un document de synthèse publié le 14 avril, “que je pense que nous avons

trouvé un chemin vers la théorie fondamentale de la physique. “

Au cœur de l’approche de Wolfram se trouve la notion de

hypergraphe. «Graphique» dans ce contexte est comme la représentation schématique de

un réseau: lignes reliant les points. Mais la réalité ne peut pas être capturée par des lignes

reliant les points sur une feuille de papier plate. Wolfram génère des visualisations informatiques

pour représenter les relations dans des «hypergraphes» plus compliqués. (Dans un hypergraphe,

les «lignes» peuvent relier n’importe quel nombre de points, pas seulement l’un à l’autre.)

Wolfram’s

les enquêtes indiquent que les hypergraphes complexes peuvent imiter de nombreuses caractéristiques de la

univers, y compris la matière et l’énergie, ainsi que la reproduction de la physique

structures et processus décrits par la théorie de la relativité et du quantum

mécanique.

“Dans notre modèle,

tout dans l’univers – l’espace, la matière, peu importe – est censé être

représenté par les caractéristiques de notre hypergraphe en évolution », écrit Wolfram.

Son point clé est que ces hypergraphes extrêmement complexes peuvent

être produit en appliquant des règles simples à un point de départ simple. Supposez que vous

ont deux «éléments abstraits» étiquetés A et B. Vous avez une règle qui dit que chaque A

doit être remplacé par BBB et chaque BB doit être remplacé par A.

Commencez par A. Selon la règle, vous «mettez à jour» A vers BBB. BBB

possède deux BB. Vous mettez donc à jour BBB deux fois: une fois, transformant les deux premiers B en un

A (faisant AB), puis faisant les deux deuxièmes B à un A, faisant BA. Donc:

UNE

est connecté à

BBB

qui est connecté à la fois

AB et BA.

Les mises à jour de AB et BA produisent toutes deux BBBB. Mais BBBB fait alors

ABB, BBA et BAB. Au fur et à mesure que vous appliquez la règle, le graphique devient plus compliqué.

Selon Wolfram, ces étapes de mise à jour correspondent à nos

notion de temps, une sorte de ticktock de l’horloge cosmique. En règle générale, est à plusieurs reprises

appliquée à un ensemble d’entités abstraites, les connexions résultantes – le graphique de

les relations qui les relient – correspondent à la structure de l’espace. Alors l’espace

(dans cette image) n’est pas un simple ensemble uniforme de points indiscernables; plutôt

c’est un réseau de points liés selon des schémas d’une complexité insondable qui

reproduire la matière et l’énergie et les relations collectivement appelées

lois de la physique.

“C’est essentiellement

comment je pense que l’espace dans l’univers fonctionne », écrit Wolfram. “En dessous, c’est un

tas de relations discrètes et abstraites entre des points abstraits. Mais à l’échelle

nous le vivons, le schéma des relations qu’il entretient donne l’impression

espace continu du genre auquel nous sommes habitués. “

C’est un peu comme comment

les poissons perçoivent l’océan comme un fluide lisse et sans relief, même si l’eau est

fait de petites molécules discrètes.

Dans un sens, Wolfram

croit que tout ce qui existe est essentiellement fabriqué à partir de l’espace. «Mettez un autre

façon “, écrit-il,” c’est exactement le même hypergraphe qui nous donne la structure

de l’espace, et tout ce qui existe dans l’espace. ”

On dirait presque que les physiciens théoriques devraient fermer

magasinez et lancez quelques simulations informatiques en utilisant les règles de Wolfram. Mais comme il

reconnaît, le travail n’est pas encore fait. Jusqu’à présent, le projet de Wolfram a identifié

près de 1000 règles qui produisent des structures complexes qui ressemblent à un

univers. Il reste à voir quelle règle produit précisément l’univers que nous

tous habitent réellement.

«Parfois – j’espère

bientôt – il pourrait bien y avoir une règle… qui a toutes les bonnes propriétés, et qui

nous découvrirons lentement que, oui, c’est ça – notre univers a finalement décodé ”

Écrit Wolfram.

Dans son résumé, Wolfram déclare que les hypergraphes illustrent

un principe qu’il appelle «l’invariance causale». Cela signifie que différents chemins distincts

à travers l’hypergraphe peut parfois converger. Ces convergences permettent la relation de cause à effet

chaîne d’événements à travers le temps à préserver.

Dans un hypergraphe

«Il n’y a pas qu’un seul chemin dans le temps; il y a beaucoup de chemins et beaucoup

«Histoires», écrit Wolfram. Mais un chemin de l’histoire soi-disant indépendant

peut fusionner avec un autre. «Même lorsque les chemins de l’histoire qui sont suivis sont

différentes, ces relations causales peuvent finir par être les mêmes – et que dans

effet, pour un observateur intégré dans le système, il n’y a encore qu’un seul

fil du temps. “

Grâce à l’invariance causale, les hypergraphes de Wolfram se reproduisent

nombre des conséquences de diverses théories physiques, comme celle d’Einstein

théorie spéciale de la relativité. Voyager rapidement ralentit le temps

la relativité dit) parce que les structures hypergraphiques correspondant aux objets en mouvement font

un angle à travers l’hypergraphe qui étend la distance entre les mises à jour (ou

pas de temps). La vitesse de la lumière est une vitesse maximale, comme l’indique la relativité,

car il représente le taux maximal que les informations peuvent diffuser à travers le

hypergraphe lors de sa mise à jour. Et la gravité – décrite par la théorie générale d’Einstein

de la relativité – émerge dans la relation entre les caractéristiques de l’hypergraphe

qui peut être interprété comme des particules de matière. (Les particules seraient de petits ensembles de

les points liés qui persistent au fur et à mesure que l’hypergraphe se met à jour, quelque chose comme

morceaux d’espace “avec des propriétés spéciales.)

Dans encore plus

extension compliquée de ces idées, Wolfram explore comment l’hypergraphe

les propriétés correspondent même aux caractéristiques étranges de la mécanique quantique. “Dans notre

modèles, la mécanique quantique n’est pas seulement possible; c’est absolument inévitable ”

Affirme Wolfram.

L’espace tel qu’il est construit dans de tels hypergraphes peut avoir un

structure fine, comme un capteur d’appareil photo numérique avec des millions de mégapixels. Wolfram

estime qu’un hypergraphe correspondant à l’univers d’aujourd’hui aurait pu s’appliquer

10500 pas de temps (incompréhensiblement plus que l’âge de l’univers en

secondes, environ 1015). L’espace pourrait donc être suffisamment fin pour contenir

structures matière-particule beaucoup, beaucoup plus petites que les particules connues de la physique.

En fait, Wolfram suggère, de très petites particules inconnues, qu’il appelle

oligones, pourraient avoir été créés en abondance peu de temps après le début de

l’univers. De tels oligones, soumis uniquement à la gravité, pourraient désormais traîner

dans et autour des galaxies totalement inaperçues – à l’exception de leur impact gravitationnel.

Les oligones pourraient donc expliquer pourquoi les astronomes infèrent l’existence de vastes quantités

de «matière noire» invisible dans l’espace. (Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi des tentatives

loin d’identifier la nature de la matière noire n’ont pas réussi.)

De même, la mystérieuse «énergie noire» qui anime le

univers à se développer à un rythme accéléré pourrait bien être une caractéristique naturelle de

Hypergraphes de Wolfram. Peut-être que l’énergie sombre pourrait être essentiellement ce que l’espace

lui-même est fait.

Au-delà de cela, Wolfram pense que ses hypergraphes pourraient

résoudre les différends actuels au sujet de laquelle de nombreuses théories spéculatives sont les meilleures

paris pour expliquer la physique fondamentale. Théorie des supercordes, quantique de boucle

la gravité, les ensembles causaux et d’autres idées ont tous été proposés et débattus,

décennies. Wolfram pense que les hypergraphes peuvent tous les contenir.

“Il semble presque

tout le monde a raison depuis le début », écrit-il,« et il suffit d’ajouter un nouveau substrat

pour voir comment tout cela s’harmonise. »

Technique de Wolfram

papier (et documents d’accompagnement – ici

et ici –

par son collègue Jonathan Gorard) ont été publiées sur un site Web faisant la

projet, et Wolfram invite la communauté de la physique à participer à

poursuivre sa vision.

«En fin de compte, notre objectif doit être de construire un pont qui relie nos modèles aux connaissances existantes sur la physique», écrit-il. «Je suis extrêmement optimiste que nous soyons enfin sur la bonne voie» pour trouver la «bonne» règle pour notre univers.

Cette «bonne règle» générerait un hypergraphe avec notre

propriétés précises de l’univers: trois dimensions (apparentes) de l’espace, la bonne cosmique

taux d’expansion, le bon répertoire de particules élémentaires avec le bon

charges et masses, et autres caractéristiques.

Mais peut-être, Wolfram

a réalisé, la recherche d’une seule règle manque un point plus important. Peut-être que l’univers

utilise toutes les règles possibles. Ensuite, tous les univers possibles ne sont que des parties de

un très grand univers, dans lequel «absolument tout… peut arriver – y compris

tous les événements pour toutes les règles possibles. “

On discerne un certain

ensemble de lois physiques basées sur le «langage» que nous utilisons pour décrire et comprendre

le monde. Les éléments de ce langage sont réglés sur «le genre de choses que notre

les sens détectent, nos appareils de mesure mesurent et notre physique existante

décrit. ” La bonne règle est celle qui correspond à la portion du

hypergraphe que nous explorons à partir de notre propre cadre de référence particulier. La vie

ailleurs pourrait voir les choses différemment. “Il y a en fait un nombre presque infini

diversité des différentes façons de décrire et de vivre notre univers », Wolfram

suggère.

En d’autres termes,

expliquer la physique qui s’applique à notre existence pourrait nécessiter un aperçu de

les mécanismes d’une réalité beaucoup plus complexe, au-delà du domaine de ce que nous

peut éprouver. Comme le dit Wolfram, «À bien des égards, nous patinons inévitablement à

le bord de ce que les humains peuvent comprendre. “

Comme il le reconnaît, beaucoup plus de travail sera nécessaire pour fusionner son

approche avec les théories réussies de la physique établie. Et standard

la physique a un résumé impressionnant des réalisations, expliquant les détails

sur tout, des entrailles des atomes à l’architecture de l’univers

et la nature de l’espace et du temps.

Pourtant, les physiciens traditionnels soupçonnent depuis longtemps que l’espace et le temps ne peuvent pas

être des concepts fondamentaux. Il semble plutôt probable que l’espace et le temps sont

conventions qui doivent émerger de quelque chose de plus profond. Ce pourrait être un long plan,

mais peut-être que Wolfram a perçu un chemin qui mène aux profondeurs où

la réalité naît.

Seul le temps – ou de nombreuses autres étapes de mise à jour de l’hypergraphe –

dire.