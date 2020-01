La province chinoise du Hubei confirme 15 décès supplémentaires dus au coronavirus

24 janvier (.) – La Chine a signalé 15 décès supplémentaires et 180 nouveaux cas de coronavirus, selon un communiqué du département de la santé de la province du Hubei, à un moment où l’épidémie continue de se propager.

Le virus qui a commencé à Wuhan, capitale de la province du Hubei, a conduit la Chine à prendre des mesures de confinement, notamment la suspension des transports publics dans 10 villes et la fermeture des temples pendant le nouvel an lunaire et une partie de la Grande Muraille. .

Le coronavirus a sonné l’alarme car de nombreuses inconnues l’entourent, telles que sa dangerosité et sa facilité de propagation parmi les humains. Jusqu’à présent, on sait seulement qu’elle peut provoquer une pneumonie et qu’elle peut être mortelle.

