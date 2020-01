La province de Buenos Aires prolonge son consentement au report du paiement de la prime au 31 janvier 2021

Par Maximilian Heath et Adam Jourdan

BUENOS AIRES, 22 janvier (.) – La province de Buenos Aires a annoncé mercredi qu’elle avait prolongé le délai de 2021 obligataires pour donner son accord pour reporter le paiement du capital de 250 millions de dollars au 31 janvier, à compter du 22 janvier J’avais initialement établi.

L’acceptation du report du paiement du titre – qui doit atteindre 75% pour être applicable – est considérée comme un ballon d’essai pour la restructuration de la dette plus complexe que le nouveau gouvernement argentin négocie avec les créanciers, pour un chiffre total d’environ 100 000 millions de dollars.

“Cette prolongation est accordée en tenant compte du dialogue constructif que la province entretient avec ses créanciers, afin que la compréhension plus complète des circonstances (…) permette aux obligataires d’accepter la proposition faite le 14 janvier dernier”, a-t-il dit. le ministère des Finances de la province dans un communiqué.

Buenos Aires est la province avec plus de ressources et plus peuplée en Argentine. Cependant, la situation actuelle du district fait partie de la grave crise économique qui affecte l’Argentine, qui pendant deux ans est en récession et a clôturé l’année dernière avec une inflation de 53,8%, la plus élevée des 28 dernières années. .

Les obligations de la province de Buenos Aires 2021 ont chuté de 3,5 dollars, tandis que le risque pays argentin a augmenté de 59 unités à 1979 points à 14h20 heure locale (1720 GMT).

“Nous pensons sans aucun doute que (avec l’extension) les chances (d’adhésion) sont augmentées et qu’il y a des chances d’atteindre le nombre critique, 75% nécessaires”, a déclaré à . une source du gouvernement de Buenos Aires. Il y a eu une réponse positive d’un grand nombre de détenteurs d’obligations.

À leur tour, il y a des détenteurs d’obligations et des fonds qui ont soulevé des doutes auprès du gouvernement de Buenos Aires, a déclaré la source, qui a expliqué que les responsables ont continué de dialoguer avec eux pour détailler la situation critique dans laquelle se trouve la province.

“Les sentiments du marché concernant les négociations sur la dette de l’Argentine restent fragiles”, a déclaré à . Ilya Gofshteyn, analyste basée à New York pour la Standard Chartered Bank, ajoutant que s’ils n’atteignent pas 75%, les investisseurs interpréteront inévitablement Ceci comme indicateur des difficultés de négociation de la dette souveraine.

Mardi, le gouvernement du président argentin Alberto Fernández, qui a assumé il y a un peu plus d’un mois, a envoyé au Congrès un projet de loi pour la restructuration globale de sa dette publique élevée, dont le Fonds monétaire international (FMI) est son principal créancier [nL1N29Q0LQ]

