La psilocybine peut aider les patients cancéreux à faire face à la dépression pendant des années

Après avoir pris un composé trouvé

dans les champignons magiques, les personnes atteintes de cancer avaient moins d’anxiété et de dépression, même

des années plus tard, une nouvelle étude suggère.

le

les preuves ne sont pas encore assez solides pour cerner ces améliorations durables

épisode hallucinatoire lui-même, par opposition à d’autres changements de vie. Mais les résultats

laisser ouverte la possibilité que le composé, appelé psilocybine, puisse remodeler en profondeur la façon dont les gens gèrent

détresse et peur (SN: 26/09/06).

Recherche publiée

en 2016 a suggéré qu’une dose de psilocybine en combinaison avec une thérapie

pourrait rapidement atténuer l’anxiété et la dépression chez les personnes atteintes de cancer. Mais les scientifiques voulaient savoir si

ces effets ont perduré.

Enquêtes menées

environ trois ans et demi et demi après la dose de psilocybine a montré qu’une majorité de

les 15 personnes avaient encore moins de signes d’anxiété et de dépression par rapport à avant de prendre

le composé, l’équipe rapporte le 28 janvier dans le Journal of Psychopharmacology. (Au deuxième suivi, environ un tiers des participants

avait encore un cancer actif; les autres étaient en rémission partielle ou complète.)

Tous les

les participants ont dit avoir eu des changements positifs «modérés», «forts» ou «extrêmes»

dans leur comportement qu’ils attribuent à leur expérience, que beaucoup décrivent

comme l’un des événements les plus significatifs de leur vie.

Toutes les personnes

dans l’étude initiale, qui a eu lieu à l’Université de New York, a reçu

psilocybine, bien qu’à des moments légèrement différents pour permettre des comparaisons de ses

effets immédiats. Sans comparer les changements à long terme de ces personnes avec les

les expériences des personnes qui n’ont pas reçu de psilocybine, il est impossible de taquiner

son effet.

Encore,

ces expériences de psilocybine suggèrent que l’hallucinogène pourrait être utile dans

aider les gens à faire face à des diagnostics difficiles. Le traitement «m’a aidé à avancer

avec ma vie et ne pas me concentrer sur la possibilité de récidive du cancer »,

participant a dit aux chercheurs.