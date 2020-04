La quarantaine de Diego Pérez: le grand défi d’une routine sans horaires

La quarantaine obligatoire décrétée en Argentine le 20 mars a changé les plans de chacun. Dans le cas de Diego PerezSur le plan professionnel, le programme dirigé par El Nueve a été abordé en collaboration avec Veronica Varano, Votre fabuleux week-end; et sur le personnel il a ruiné ses premières vacances prévues avec sa femme sans leurs enfants au cours des 16 dernières années, ils devaient commencer le même jour.

“Je suis sans travail mais j’ai eu l’opportunité de sauver quelque chose et je peux vivre quelques mois sans travailler. Si cette situation continue, elle peut être désespérée, mais il y a beaucoup de gens qui passent un moment sérieux, et cela aussi pour un, au-delà de l’amertume d’être enfermé, cela les fait se sentir mal », a déclaré l’acteur en dialogue avec Teleshow de sa maison à Villa Urquiza, où il se conforme à la quarantaine obligatoire avec sa femme, Mariela, et ses fils, Sofia (16) et Nicolas (13).

Bien qu’il ait occupé des emplois variés tout au long de sa vie, sa routine a toujours eu un dénominateur commun: se lever très tôt. Vers 4 heures du matin lorsqu’il travaillait comme agent de vente de billets à la gare de San Martín du chemin de fer Mitre, également aux petites heures du matin quand il a commencé à répéter dans des pièces de théâtre, et à 6 heures de l’arrivée de la scolarité dans la vie de ses enfants . Pour cette raison, il assure que ces jours-ci votre “meilleure routine” est de vous lever quand votre corps le demande, “Sans prendre deux copains à la hâte”, et ainsi commencer la journée beaucoup plus calme.

Poursuivant la routine, laissant de côté les soucis et tout ce qui est déjà connu a révolutionné cette pandémie due au coronavirus, Diego Pérez a réussi à voir le côté positif de la course des taureaux: passer plus de temps avec sa famille, se regarder en face, revenir à voir ces vieux films que je voulais faire revivre il y a quelque temps. Téléchargez un changement, comme on dit. Oui Il a un objectif qui, bien qu’il ne le laisse pas dormir, représente un grand défi en pleine quarantaine..

–La meilleure chose que je fais, pour un gars comme moi qui a toujours eu un problème de surpoids, c’est de suivre le régime. La livraison arrive avec des viandes et je suis dans des groupes Zoom et en contact avec les professionnels du médecin (Máximo) Ravenne, car je pourrais aller au diable avec ça. Ceci est très important car J’ai 25 kilos de moins et je prends bien soin de moi. J’ai besoin de faire un petit mouvement … Nous vivons dans un appartement et la seule chose que nous faisons est de monter et descendre les escaliers. J’ai réalisé parfois que je devais faire du shopping – et j’en profite pour dire aux gens qui en tiennent compte -: après avoir été enfermé pendant si longtemps, quand tu sors dans la rue, tu peux avoir le vertige. Le soleil vous donne des étourdissements et lorsque vous marchez, vous vous sentez mou. J’étais étourdi, mais c’était juste ça.

“Comment avez-vous dirigé la course des taureaux?”

“En fait, nous le rendons amusant.” Les garçons le font avec assez d’affection et d’amour, sans trop nier. Ils préfèrent toujours faire autre chose que les devoirs, mais finissent par le faire. D’un autre côté j’essaye de lire, maintenant je suis avec le livre Les propriétaires du monde, par Eduardo SacheriJ’écoute de la musique, je regarde des séries … Avant, je critiquais mes amis et je leur disais “ vous voyez cinq ou six épisodes d’une série en une seule nuit! ” Et maintenant je fais partie des nombreux qui, depuis que j’ai le temps, je vois des séries complètes. Ou des films que j’ai toujours voulu revoir sur DVD.

—Comment gérez-vous la question de la surinformation?

“J’essaie de m’informer une fois par jour, pas de me bouffer la tête parce que je sais que ça me fait mal si je m’informe toute la journée.” C’est beaucoup d’informations: j’essaie de le rendre juste. Une fois par jour, j’allume la télévision pour voir quelles nouvelles mesures sortent chaque jour.

“Et la communication avec tes proches?”

“J’essaie de communiquer avec mes parents parce qu’ils sont tous les deux mis en quarantaine.” Ma vieille femme n’a pas de téléphone portable, donc nous ne pouvons pas passer d’appels vidéo, tout au téléphone. Avec ma sœur, nous pouvons passer des appels vidéo et avec mes groupes d’amis aussi. Au total, par rapport à de nombreuses personnes qui éprouvent des difficultés et souffrent, Je le porte bien, confortablement.

Le coin barbecue situé au dernier étage est le lieu privilégié de l’acteur.. Là, il porte son équipement de compagnon (avec les couleurs marron et blanc de sa bien-aimée Platense, ainsi que de nombreux autres détails de ce lieu de loisirs). Là, il passe son temps à lire, regarder des séries ou écouter de la musique avec son tourne-disque. Lorsque le temps et le désir jouent en sa faveur, sa femme et les garçons viennent partager un repas. “À ce stade, cela semble être une excursion pour se retrouver dans cette partie de la maison”, plaisante-t-il.

—Y a-t-il des moments où la coexistence sur 24 heures est compliquée?

– Il y a des moments où j’essaye de prendre une grande respiration parce que les garçons ne veulent pas faire les devoirs et tu deviens fou, et le confinement te fait discuter avec tes enfants, donc ma femme et moi essayons d’être détendus pour que peut bien faire les choses. Il y a beaucoup d’incertitude. Aujourd’hui, je suis sans programme, ils nous ont promis que lorsque nous pourrons rentrer, nous serons là mais avec les médias, parfois vous ne pouvez pas savoir et parfois vous avez peur. Bien que la quarantaine dure, tout ira bien, mais plus tard, nous ne savons pas ce que nous trouverons.

“Quelles mesures prennent-ils pour l’hygiène?”

– Quand on nous a dit que nous devions porter un masque, nous en avons fait un très fait maison, nous nous sommes moqués en regardant des tutoriels. Ensuite, nous respectons tout ce qu’ils nous ont dit: sortir les vêtements et les mettre dans la machine à laver lorsque vous revenez de quelque part, j’essaie d’aller dans les pharmacies et les supermarchés que je connais avoir leur gel d’alcool à votre arrivée, je respecte les distances… Quand je pars et arrive Je me lave les mains à la maison et prends mon temps.

“Pouvez-vous être calme dans ces circonstances?”

“J’essaie de ne pas devenir fou et d’écouter.” Je m’informe, comme je l’ai dit, mais j’essaie de ne pas écouter les audios qui ne correspondent pas. Quand je faisais le programme, nous avions été avertis que vous n’avez qu’à écouter les professionnels, parfois vous obtenez des audios alarmistes. J’essaie donc de lire les pages correspondantes. Ensuite, nous avons essayé d’éteindre beaucoup le téléviseur et de communiquer entre nous. C’est l’une des choses positives que je vois d’être 24 heures ensemble: nous avons plus de discussions et je recommande fortement qu’ils le fassent. Ce sont les choses dont nous nous souviendrons comme une bonne expérience. Communiquez et regardez-vous davantage dans les yeux. Et moins mobile, surtout au déjeuner et au dîner.