La quarantaine obligatoire s’applique: il y a peu de circulation dans les rues et des contrôles sont effectués sur les travailleurs exclus qui se déplacent en transports en commun

Le pays s’est réveillé avec un paysage différent de celui habituel. Dans un climat de rues semi-vides, les quelques personnes qui sortent pour travailler trouvent les nouvelles commandes et dispositifs de sécurité dans le cadre de la isolement obligatoire que le président a annoncé hier à la dernière minute Alberto Fernández, après avoir défini la mesure stricte avec les gouverneurs de toutes les provinces.

Le premier des 12 jours suivants de mise en quarantaine obligatoire a commencé par un transit à peine inférieur à celui des vacances dans la ville de Buenos Aires, avec de nombreux porteños qui ont gardé leur routine. Selon l’enquête de Infobae, plusieurs magasins ont ouvert leurs portes, comme des boulangeries, et certains gestionnaires d’immeubles ont été encouragés à sortir et à laver les trottoirs.

Dans des sites névralgiques, comme le centre de transbordement Once, des dizaines d’agents de transit de Buenos Aires ont effectué des contrôles afin que la quarantaine obligatoire soit strictement respectée. Avec mégaphone en main et montage de files d’attente pour une meilleure supervision des utilisateurs, effecteurs Les passagers sont tenus d’avoir des informations d’identification et une preuve de leur condition de travail qui leur permet de circuler.

Selon la quarantaine définie par Alberto Fernández, seules les personnes qui respectent l’une des 24 exceptions spécifiées par la réglementation peuvent transiter librement. En général, il s’agit du personnel affecté par des services et activités considérés comme «essentiels», tels que la santé, l’approvisionnement alimentaire, les médicaments, les carburants ou le personnel diplomatique, entre autres.

Dans la zone métropolitaine, les transports publics respectera ses horaires habituels mais avec beaucoup moins de fréquences et avec la restriction pour les utilisateurs de voyager assis dans les bus, les trains et les métros. Il s’agit d’un schéma différentiel, qui garantira le transfert des médecins, des forces de sécurité et d’autres personnes qui ne sont pas atteintes par l’isolement obligatoire ordonné par Alberto Fernández.

Dans ce cadre, le métro de la ville de Buenos Aires Il maintient également le tracé limité des formations qui ne s’arrêtent qu’aux stations considérées comme des centres de transbordement et des eaux d’amont.

En tant que service public, taxi et remet les chauffeurs ils ont également circulé tôt dans les rues. À ce jour, les autoroutes de Buenos Aires ne sont plus payantes afin de faciliter le transfert des travailleurs des services essentiels.

Le ministre de la Défense de la Nation, Agustín Rossi, a estimé que la quarantaine était “J’aurais obéi raisonnablement” “L’isolement est la seule issue et nous allons être totalement fermes pour que ce que le président ordonne soit exécuté”, a déclaré aujourd’hui le ministre de la Défense, Agustín Rossi.

Jusqu’à ce jeudi, 31 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés et le nombre de personnes infectées est passé à 128. Les défunts sont trois. Pour éviter de nouvelles victimes et dans le but d’abaisser la «courbe» des patients, la quarantaine prévue sera prolongée jusqu’au 31 mars.

Le chef adjoint du gouvernement de Buenos Aires, Diego Santilli, avec le secrétaire à la sécurité, Marcelo D´Alessandro, et le secrétaire aux Transports et aux Travaux publics, Juan José Mendez, ont dirigé ce matin une conférence de presse au cours de laquelle ils expliqueront le dispositif et le déploiement des forces de sécurité, ainsi que le fonctionnement des transports, pendant la quarantaine.

“Le transport est désormais réservé à ceux qui se consacrent à prendre soin de nous et à nous fournir “Diego Santilli réfléchit.