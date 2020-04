La quête de l’utilisation de CRISPR contre la maladie gagne du terrain

La perspective d’utiliser l’outil populaire d’édition de génomes CRISPR pour traiter une multitude de maladies chez les personnes se rapproche de la réalité.

Les applications médicales de CRISPR – Cas9 ont connu une année record en 2019. Les premiers résultats sont ressortis d’essais testant l’outil sur des personnes, et d’autres essais ont été lancés. Dans les années à venir, les chercheurs envisagent des applications plus sophistiquées de l’édition du génome CRISPR qui pourraient jeter les bases du traitement d’un éventail de maladies, des troubles sanguins à la cécité héréditaire.

Mais bien que les résultats des essais cliniques de modification du génome CRISPR aient été prometteurs jusqu’à présent, les chercheurs disent qu’il est encore trop tôt pour savoir si la technique sera sûre ou efficace en clinique.

“Il y a eu beaucoup de prudence dans l’application de ce traitement aux personnes”, explique Edward Stadtmauer, oncologue à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. “Mais je pense que nous commençons à voir certains des résultats de ce travail.”

Cela ne fait que sept ans que les chercheurs ont découvert qu’un système de défense moléculaire appelé CRISPR – Cas9, que les microbes utilisent pour repousser les virus et autres envahisseurs, pourrait être exploité pour réécrire les gènes humains.

Depuis lors, l’édition de gènes a attiré l’attention pour son potentiel de modification des embryons – une application qui est éthiquement et juridiquement lourde si ces embryons sont destinés à devenir des êtres humains. Mais en parallèle, les scientifiques ont testé la capacité beaucoup moins controversée de CRISPR à désactiver ou corriger les gènes problématiques dans d’autres cellules afin de traiter une multitude de maladies.

En 2016, des chercheurs chinois ont annoncé qu’ils avaient traité la première personne avec une thérapie CRISPR – Cas9 conçue pour lutter contre le cancer. Dans les cellules extraites du sang d’un participant, les chercheurs ont désactivé le gène qui code pour une protéine appelée PD-1, qui contrôle le système immunitaire mais peut protéger les cellules cancéreuses dans le processus. Les scientifiques ont ensuite réinjecté les cellules.

En 2019, la base de données clinictrials.gov du gouvernement américain répertorie plus d’une douzaine d’études actives qui testent CRISPR-Cas9 comme traitement pour une gamme de maladies allant du cancer au VIH et aux troubles sanguins.

Jusqu’à présent, trop peu de personnes ont été traitées dans ces essais pour tirer des conclusions définitives sur l’innocuité des thérapies CRISPR-Cas9 ou leur efficacité. Les résultats préliminaires de deux essais – l’un dans lequel des cellules sanguines éditées par gène ont été transplantées chez un homme pour traiter une infection par le VIH, et l’autre dans lequel elles ont été transplantées dans trois personnes pour traiter certaines formes de cancer – n’a montré aucun signe d’amélioration clinique.

Des signes de progrès

Dans les deux cas, les cellules transplantées ont prospéré dans la moelle osseuse des receveurs, sans aucun problème de sécurité grave, mais n’ont produit aucun avantage médical clair. Chez l’homme traité pour le VIH, les chercheurs ont tenté d’utiliser CRISPR pour désactiver une protéine que de nombreuses souches de VIH utilisent pour pénétrer dans les cellules. Mais seulement 5% des cellules transplantées ont été éditées – pas assez pour guérir la maladie, ont rapporté les chercheurs en septembre. L’étude a été suspendue pendant que les chercheurs explorent des moyens d’augmenter ce pourcentage, explique Hongkui Deng, chercheur sur les cellules souches à l’Université de Pékin à Pékin et auteur principal de l’ouvrage.

Il y a des premiers indices qu’un autre essai pourrait rencontrer plus de succès. CRISPR Therapeutics à Cambridge, Massachusetts et Vertex Pharmaceuticals à Boston, Massachusetts, ont traité deux personnes atteintes d’anémie falciforme et de β-thalassémie. Les deux appauvrissent les molécules d’hémoglobine transportant l’oxygène dans le sang: l’idée est d’utiliser CRISPR pour désactiver un gène qui, autrement, arrête la production d’une autre forme d’hémoglobine. Les premiers résultats suggèrent que le traitement pourrait avoir atténué certains symptômes des troubles, mais les participants devront être suivis pendant une période plus longue pour être sûr.

D’autres chercheurs ont déjà hâte d’aller au-delà de l’édition de cellules dans un plat. Le défi consiste à trouver des moyens de transporter les machines d’édition de gènes là où elles sont nécessaires dans le corps, explique John Leonard, directeur général d’Intellia Therapeutics, une société de biotechnologie de Cambridge, dans le Massachusetts, qui se concentre sur l’édition du génome CRISPR-Cas9. “L’approche de livraison est si importante.”

En juillet dernier, les sociétés pharmaceutiques Editas Medicine à Cambridge, Massachusetts et Allergan à Dublin ont lancé un essai pour traiter le trouble génétique de l’amaurose congénitale Leber 10, qui peut provoquer la cécité, en éditant des cellules oculaires. Les chercheurs injecteront dans l’œil un virus contenant de l’ADN qui code pour le mécanisme d’édition du génome CRISPR, en contournant la nécessité de guider ces outils à travers la circulation sanguine vers les tissus spécifiques. Le virus sera chargé de transporter les outils d’édition du génome dans les cellules. Il s’agit du premier essai à tenter une modification du gène CRISPR – Cas9 à l’intérieur du corps, et les premiers résultats pourraient être rapportés cette année.

Ce serait un moment historique pour le domaine, et pourrait ouvrir la voie à de futurs essais ciblant d’autres organes, explique Charles Gersbach, bio-ingénieur à l’Université Duke à Durham, en Caroline du Nord. Mais lui et d’autres disent qu’ils espèrent que les chercheurs finiront par abandonner l’utilisation de virus pour transférer les machines d’édition du génome dans les cellules. Les virus désactivés peuvent encore parfois provoquer des réponses immunitaires et ne peuvent transporter qu’une quantité limitée d’ADN.

Rétrécir pour s’adapter

De plus, certains outils d’édition de gènes sont actuellement trop volumineux pour tenir dans les virus de thérapie génique couramment utilisés, explique le biologiste chimique Andrew Anzalone du Broad Institute of MIT et de Harvard à Cambridge, Massachusetts. Il s’agit notamment des systèmes CRISPR gonflés appelés éditeurs principaux qui ont été signalés pour la première fois fin 2019 et pourraient s’avérer plus précis et contrôlables que CRISPR-Cas9.

Intellia cherche un moyen de contourner les virus. La société s’est associée au géant pharmaceutique suisse Novartis pour développer des nanoparticules grasses qui peuvent protéger les molécules d’édition du génome lorsqu’elles voyagent dans le sang, mais traversent également les membranes des cellules cibles.

Ces particules ont tendance à s’accumuler dans le foie, et les chercheurs travaillent à développer des particules qui infiltrent d’autres tissus, tels que les muscles ou le cerveau. Mais pour l’instant, Intellia se concentrera sur les maladies du foie, explique Leonard, et prévoit de lancer son premier essai de la technologie cette année. «Il faut ramper avant de marcher, pour ainsi dire», dit-il.

Aucune des technologies actuellement testées n’est ce que les chercheurs envisagent pour les applications à long terme de l’édition du génome, explique Gersbach. “Les approches que les gens adoptent sont les choses que nous pouvons faire aujourd’hui”, dit-il, “mais pas ce que nous ferions si nous pouvions concevoir le médicament idéal.”

Leonard dit que lorsqu’il rencontre des investisseurs, ils demandent souvent de savoir quelles avancées médicales seront réalisées au cours des six prochains mois. «Nous faisons de notre mieux pour décrire cela, mais je termine toujours en disant:« Pouvez-vous imaginer un avenir sans modification génétique? », Dit-il. «Je n’ai pas encore rencontré la personne qui dit« oui ».»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 6 janvier 2020.