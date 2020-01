La raison particulière pour laquelle ils ont retiré la montre Bombonera, le deuxième renfort fermé de Boca et un Tevez «mal influencé»: 10 phrases d’Ameal Love

Procès-verbal de Boca relançant officiellement la saison, non seulement avec le retour de Miguel Angel Russo en tant que coach, mais avec la nouvelle direction, le président Jorge Amor Ameal parlé du présent de Xeneize et a laissé plusieurs phrases qui ont attiré l’attention comme raison particulière pour laquelle ils ont décidé de retirer la montre Bombonera ou pourquoi il pensait que Carlos Tevez J’étais mal influencé.

Il y a quelques jours, il a été annoncé qu’ils avaient retiré la planche qui indiquait avec des chiffres numériques l’heure à laquelle la distribution de la Ribera avait été dans la première division. Il a été ainsi consulté par le fait, le président a expliqué la raison:Nous avons sorti la montre d’un sujet, les argentiers se sont plaints du bruit de l’horloge. C’est un changement et plus de changements seront vus“

Un autre problème abordé par Ameal c’était celui de Apache, avec qui il a confirmé avoir rencontré et avec qui il entretient de bonnes relations. “Je suis très content de Tevez. Je n’ai pas changé le discours, Ce qu’il a dit, c’est que Carlitos a été très influencé par les gens qui lui ont dit d’entrer dans une question politique et c’était contre. Hier, je lui ai parlé, il est content », a-t-il déclaré à propos du joueur de 35 ans et a glissé une critique pour la direction précédente. “S’il va bien et qu’il est en forme, il n’a rien à envier à Paolo Guerrero. De plus, il doit terminer sa carrière à Boca. Il est resté avec nous et veut se battre et se battre. Aujourd’hui, quelque chose d’important se produira avec Tevez dans la Bombonera», A-t-il ajouté à propos du nombre« 10 », qui semble avoir une surprise lors du match précédent contre Independiente.

Ameal a répondu directement si elle voulait rencontrer Daniel Angelici. “Je n’ai rien à parler à Angelici. Si je n’ai pas parlé avant, avec des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, je n’ai rien à lui dire. Parlera de l’audit», A-t-il dit.

“Le marché du Boca pass n’est pas un échec. L’équipe a dû être récupérée. Nous avons des joueurs, une bonne équipe, PF, je vois de la joie dans l’équipe, il y a quelque chose qui change et s’améliore et continuera comme ça sans aucun doute », a déclaré le président de l’équipe bleue et or.

Le leader était satisfait du marché du col de Boca et anticipait l’arrivée du deuxième renfort de l’équipe. “Pol Fernández atteint beaucoup. Ce que je pense, c’est que les journalistes sont très mal utilisés car en 6 ans 70 joueurs ont été achetés. L’entraîneur est content de l’équipe et nous devons auditer le club pour voir comment il va. Et pour Zambrano, le Dynamo Kiev doit le libérer et envoyer le transfert. Avec Boca a tout réglé, en plus il arrive gratuitement au club. Maintenant, il n’y a pas de joueurs non transférables mais je veux garder cette équipe », a-t-il conclu.

Son objectif en tant que président de Boca: «Je ne vais pas parler de River, je veux parler de Boca, de Russo. Je respecte les autres institutions, tout comme je veux qu’elles respectent notre institution, notre entraîneur et nos joueurs. Nous voulons atteindre les deux: gagner les matchs et mettre les gens à l’aise. Les gens se rapprochent du club et cela nous remplit de joie. Boca doit être de Boca. “

Sa rencontre avec le président de River: «Avec Rodolfo D’Onofrio, nous avons eu une très bonne réunion, nous avons parlé de tout, de l’organisation, où il faut aller au football argentin. Ils soutiennent la Super League, nous l’AFA, nous ne voulons pas de double commandement. J’espère qu’ils rejoindront le projet. »

Votre relation avec Riquelme: «Roman a beaucoup d’autorité pour parler du football. Je lui parle depuis juin. Depuis le précédent parti au pouvoir, ils ont tenté de détruire leur image, mais aujourd’hui elle est encore renforcée par son lien avec les fans. »

Sur la figure de Tinelli dans le football: «Tinelli semble être une excellente personne. Il veut faire de grandes choses dans son club. J’espère que nous pourrons travailler ensemble pour améliorer l’AFA. »