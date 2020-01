La raison pour laquelle Brad Pitt n’a mentionné aucun de ses six enfants lorsqu’il a reçu le Golden Globe

Dimanche soir, lors de la cérémonie des Golden Globe, Brad Pitt est monté sur scène pour recevoir son prix de meilleur acteur dans un second rôle pour son travail dans le film. Il était une fois à Hollywood, mais quand il a prononcé son discours d’acceptation, il a évité de parler des personnes les plus importantes de sa vie et a préféré plaisanter sur les romans inventés par la presse. Dans les minutes, il avait toute l’attention de la pièce, Pitt n’a jamais mentionné ses six enfants. Et apparemment, il avait une raison valable de les ignorer.

Le plus proche que Pitt est venu mentionner un membre de la famille était dans sa blague sur sa mère. Au lieu de remercier Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 14 ans, Shiloh, 13 ans et les jumeaux Knox et Vivienne de 11 ans, l’acteur a choisi de mentionner son castmate, Leonardo DiCaprio, ainsi que le réalisateur du filmQuentin Tarantino.

Jusqu’à leur séparation en 2016, Pitt et Angelina Jolie étaient le super couple d’Hollywood, ce qui a toujours fait sensation lors des événements prestigieux, notamment les Golden Globes. l’acteur n’a pas voulu arrêter ce moment spécial pour parler des mauvais moments qu’il a vécu à un niveau personnel ces dernières années.

Une source proche de l’acteur a déclaré au site TMZ qu’il avait choisi de ne pas inclure intentionnellement ses enfants dans son discours.“Il ne mentionne jamais ses enfants en public et veut continuer comme ça», A déclaré l’informateur. Et c’est que l’acteur croit que s’il parle de ses enfants, il pourrait générer une attention non désirée sur eux et veut l’éviter Pour prendre soin de votre vie privée. “Nos sources disent que Brad n’a jamais utilisé ses enfants comme outil publicitaire et ceux qui l’entourent pensent que son ex, Angelina Jolie, l’a parfois fait”, note TMZ.

La dernière fois que l’acteur a prononcé un discours d’acceptation aux Golden Globes, c’était en 1996, avant de devenir père, quand il a gagné par son rôle secondaire dans 12 singes

Concernant la relation avec leurs enfants, la situation reste la même depuis 2018, année au cours de laquelle l’acteur et son ex-femme ont atteint un accord légal quant à la garde des enfants. L’acteur les voit régulièrement, y compris son fils aîné Maddox, même si son lien n’est plus aussi proche qu’avant, après l’altercation qu’ils avaient à bord d’un avion et qui a provoqué leur divorce avec une enquête sur les violences domestiques qui a ensuite été rejeté.

Pitt, qui a divorcé deux fois, insiste sur le fait qu’il est actuellement célibataire. Et c’est pourquoi l’acteur a reçu plus d’attention ces derniers temps, a-t-il déclaré sur le podcast de Marc Maron, diffusé lundi. Le problème s’est posé lorsque Maron a demandé à Brad si l’attention du tabloïd avait diminué au fil des ans. Il a dit non et que la dernière fois, cela a empiré. Lorsque l’hôte a demandé pourquoi, la star de Il était une fois à Hollywood être sincère: “Parce que je suis un désastre dans ma vie personnelle, probablement.”

Il a également évoqué sa vie amoureuse lors de son discours d’acceptation aux Golden Globes. “Je voulais amener ma mère, mais je n’ai pas pu parce que n’importe quelle femme avec qui elle est assise à côté de moi, ils disent que je sors avec moi.»Il a plaisanté.

Lors de l’événement, Pitt a rencontré son ex-fiancée Gwyneth Paltrowavec son ex-femme Jennifer Anistonet avec une autre vieille petite amie, Christina Applegate.

Aniston s’est levé et a applaudi lorsque Pitt a été annoncé vainqueur, et les caméras l’ont surprise en le regardant de près.