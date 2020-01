La réaction de la fille de Robin Williams à essayer un filtre Instagram qui lui rappelait son père

Fille de Robin Williams, Zelda Williams, a excité tout le monde sur les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo dans laquelle quelque chose s’est produit qui a rappelé l’acteur qui s’est suicidé en 2014.

Sur Instagram, il a décidé de se joindre au défi intitulé «Quel personnage Disney célèbre êtes-vous?“et le résultat fut l’apparition de Le génie d’Aladdin, le rôle reconnu que son père a joué en 1992. La jeune femme a ri de la surprise qui lui a fait voir le dessin du génie et a décidé de partager la vidéo sur Twitter.

La scène est devenue rapidement virale et les images ont été vues plus de deux millions de fois, a reçu des centaines de commentaires et près de 150 000 «j’aime».

“J’aime imaginer ce que ton père a fait, te faire rire!“A déclaré un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré:”Ton père prend soin de toi“

L’acteur est décédé le 11 août 2014 à son domicile près de Paradise Cay, en Californie, dans ce qui aurait pu être un suicide par suffocation, selon le rapport du département du shérif du comté de Marin. Le lendemain, il a été confirmé qu’il avait été retrouvé à peine suspendu en l’air avec une ceinture attachée à son cou à une extrémité et l’autre accrochée au sommet d’une armoire dans sa chambre.

Gagnant de un Oscar, cinq Golden Globes, un Actors Guild Award, deux Emmy Awards et trois Grammy Awards, il est devenu connu dans le monde entier pour ses rôles dans «Mme Doubtfire »,« Jumanji »,« Hook »,« Les aventures du baron Munchausen »,« The Birdcage »,« Night at the Museum »,« Happy Feet »et« Aladin »susmentionnés, entre autres.

Il a également été acclamé pour ses rôles dans “Patch Adams”, “Good Morning, Vietnam”, “Good Will Hunting”, “Dead Poets Society”, “Awakenings”, “The Fisher King”, “One Hour Photo” et “Moscow on l’Hudson. “