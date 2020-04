La réaction sentimentale de Sofía Castro à la mort de sa grand-mère

Ce samedi matin, il a été révélé que Socorro Castro Alba est décédé à 85 ans. Castro Alba était la mère de l’actrice et chanteuse Verónica Castro et du producteur de télévision José Alberto Castro. L’ancienne conductrice a publié ce matin une vidéo émotionnelle sur son compte Twitter avec laquelle elle se souvenait de sa mère.

Mais au sein de la famille, non seulement les enfants souffrent, mais les petits-enfants partagent également la douleur. Il a été Sofia Castro Rivera, la fille du producteur et Angélica Rivera, l’une des petites-filles a fait une dédicace spéciale à son compte Instagram.

La jeune femme de 23 ans a commencé son hommage en parlant de la façon dont elle était toujours dévouée à ses sept petits-enfants et des conseils qu’elle lui a donnés, à la fois professionnellement et en beauté.

“Au milieu d’une pandémie J’ai perdu ma plus belle grand-mère, celle aux yeux bleus, le grand amour de mon père et la grand-mère inconditionnelle pour nous 7, parce qu’il était toujours là quoi qu’il arrive. Il a toujours répondu au téléphone en disant qu’il était content de l’appel, il nous a toujours donné le même conseil: que nous prenions soin de nous car nous étions le plus grand trésor que mon père lui ait donné. Que pour rien au monde j’arrêterais de courir après mes rêves, que j’ignore les vilains commentaires, que je mets des masques sur mes cheveux et que le plus important c’est que je prenne soin de mon cou car c’est la chose la plus rapide qui a froissé haha Qu’elle était très fière de moi pour tout ce qu’elle avait accompli », a commencé l’ex-belle-fille d’Enrique Peña Nieto.

Castro Rivera a ajouté que sa grand-mère avait toujours une histoire à raconter et qu’elle les gâtait toujours en leur préparant des boissons ou en défendant ses sœurs, Fernanda et Regina, et elle contre la colère de son père.

«Il nous a raconté des histoires éternelles toujours avec beaucoup de classe et toujours une belle élégance avec ses diadèmes sur la tête, vers le meilleur lait au chocolat, il nous a défendus des réprimandes de mon père (bien que nous n’ayons pas eu raison) oui… elle était la plus proxénète de toutes et toujours avec sa bénédiction vous faisait rester calme. Il nous a laissé le goût de l’imprimé animal, de tout ce qui avait des paillettes et de Las Vegas car je n’ai jamais vu une femme avec autant de chance dans un casino comme elle et je me souviens donc de beaucoup de choses belles et amusantes à ses côtés », a déclaré l’actrice. .

Mais La jeune Mexicaine a également expliqué à quel point la situation est difficile: avoir des funérailles en période de coronavirus.. Cela depuis les restrictions et le fait de devoir porter un masque et des gants en latex rendaient tout très impersonnel et distant.

“Aujourd’hui, au milieu de tout cela, nous vivons beaucoup plus difficile d’avoir à dire au revoir avec un masque, que vos mains et les siennes sont séparées par des gants en latex afin de ne pas infecter ou être infecté. Ma grand-mère Coco, elle si unique, est partie hier et a pris un petit morceau de mon âme avec luiIl a déploré.

Cependant, il a ajouté que il se souviendra toujours d’elle grâce aux rires et aux bons moments qu’ils ont réussi, et que la force sera la principale qualité avec laquelle ils verront le passé.

“Elle était la meilleure grand-mère qui pouvait me toucher, ils ne peuvent pas imaginer ce qu’elle nous permettrait, chaque fois que mes parents nous laissaient chez elle c’était un rire sans fin, nous jouions toutes sortes de choses et celle qui marchait le mieux dans ses talons gagnait et ainsi Je peux continuer avec mille et une histoires de plus parce que ses petits-enfants étaient tout pour elle; fait une famille et un père exemplaires. Et, même s’il ne sera plus avec nous, il y a son amour, il y a son temps et tout ce qu’il nous a appris. Elle nous a demandé de toujours nous souvenir d’elle comme d’une femme forte et je ne doute pas que ce sera le cas: ma grand-mère Coco. Jusqu’à toujours, ma bien-aimée. MERCI POUR TOUT”, terminé.

Bien qu’il n’y ait pas de cause officielle de décès, divers médias ont rapporté que Castro Alba a été admis dans un hôpital de Mexico, parce qu’elle était en mauvaise santé.

En plus de cela, nous devons nous rappeler que a souffert d’une crise rénale fin février de cette année, une situation qui l’a maintenue au lit et sous traitement médical, selon “El Güero” Castro.

“Ma maman est malade. Heureusement qu’il a récupéré, il va très bien, il nous a fait peur. Il avait une complication avec sa querellen, mais heureusement, il est déjà très bon. C’est une femme très forte et elle me tire toujours l’oreille », a-t-elle déclaré aux caméras de TV Azteca.

La dame n’était pas une personnalité publique, mais sa présence était fréquente lors d’événements avec ses enfants ou dans des programmes spéciaux pour parler de sa famille. Socorro Castro laisse aujourd’hui dans le deuil ses fils Verónica, Beatriz, José Alberto et Fausto Castro, ainsi que ses petits-enfants, parmi lesquels se distinguent le chanteur Cristian Castro et son frère Michelle, ainsi que les trois filles d’Angélica Rivera.