La réactivation sera “la décision la plus importante”

Le président Donald Trump a de nouveau mentionné la réouverture de l’économie américaine. Malgré l’augmentation des décès dus au coronavirus, Trump était optimiste quant au moment où le pays commencerait à revenir à la normale. En revanche, les responsables de l’administration Trump ont déclaré que l’économie ne pourrait pas se relancer complètement en même temps.

Le président Donald Trump est revenu pour parler de la réactivation de l’économie américaine paralysée par le coronavirus et a assuré que ce serait “la décision la plus importante de sa vie”.

Maintenant que le week-end de Pâques commence, le président Donald Trump ne verra probablement pas les “églises surpeuplées” comme il l’avait imaginé le mois dernier, a rapporté ABC News.

Bien qu’il n’ait pas donné de date précise pour demander de “rouvrir” le pays, le groupe de travail économique qui crée la Maison Blanche a pour objectif de trouver des moyens d’ouvrir de grandes sections des États-Unis d’ici le 1er mai, selon des responsables du Administration aux moyens référés.

En réponse au virus, le peuple américain a lancé la plus grande mobilisation de notre société depuis la Seconde Guerre mondiale. 🇺🇸 pic.twitter.com/AzQQKA8DDq

– La Maison Blanche (@WhiteHouse) 10 avril 2020

Trump a continué de prédire que le pays reviendra rapidement à la normale et se rétablira comme jamais auparavant, mais a maintenant limité son opinion sur quand et comment cela pourrait commencer. De nombreux gouverneurs ont institué des ordonnances de séjour à domicile et d’autres blocus pour leurs citoyens jusqu’en juin au moins.

Le président Trump a déclaré vendredi qu’il annoncerait la semaine prochaine un nouveau Conseil dédié à “l’ouverture de notre pays”, qui sera composé de médecins et de chefs d’entreprise, ainsi que de maires et gouverneurs. L’annonce interviendra probablement mardi, a annoncé CBS News.

“Tout le monde voudrait faire partie de ce Conseil, c’est un Conseil très important”, a-t-il assuré.

Les règles actuelles du président sur la distanciation sociale et l’atténuation sont en vigueur jusqu’au 30 avril, et il pèse quoi faire au-delà de cela. Le moment et la manière de rouvrir l’économie nationale, a déclaré Trump, sera la décision la plus importante qu’il devra prendre.

«Je vais devoir prendre une décision, et je demande simplement à Dieu de prendre la bonne décision. Mais je dirais sans aucun doute que c’est la décision la plus importante que j’ai eu à prendre “, a-t-il admis.

Le président a demandé d’attendre de voir le développement du virus dans les semaines à venir et a promis qu’il écouterait “très attentivement” ses conseillers sur les questions de santé publique, bien qu’il ait de nouveau eu un impact sur les avantages économiques de mettre fin au ralentissement économique dès que possible.

Ce dimanche, des millions de chrétiens célèbreront Pâques.

“En ce temps sacré, nous prions pour que Dieu guérisse les malades et réconforte le cœur brisé et bénisse nos héros.” pic.twitter.com/XCHCViT3ct

– La Maison Blanche (@WhiteHouse) 10 avril 2020

Cependant, les États-Unis ne pourront pas rouvrir complètement leur économie le 1er mai, date fixée par la Maison Blanche, a averti ce vendredi le directeur général de la santé publique du gouvernement américain, Jerome Adams.

Dans une interview accordée au réseau Fox, Adams a assuré que la “majorité du pays” ne pourrait pas revenir à la normale le 1er mai, malgré le fait que certains membres de l’administration jugent nécessaire de réactiver le pays à cette date.

“La plupart du pays ne pourra pas (rouvrir) pour être honnête avec vous, bien que certaines parties le pourront”, a déclaré Adams, selon Efe.