La réalité virtuelle a un problème d’accessibilité

La réalité virtuelle a parcouru un long chemin depuis le Sensorama des années 1960, qui ressemblait à un jeu d’arcade vintage et exigeait que l’utilisateur se lève et colle sa tête dans une boîte pour obtenir l’effet de faire partie du film qui a joué à l’intérieur. Le matériel autrefois maladroit pour la VR est devenu beaucoup plus petit et moins cher au cours des dernières décennies, et le contenu est devenu plus varié et accessible, ouvrant l’expérience à des personnes en dehors des domaines de l’invention loufoque et des jeux de pointe. Il est possible, maintenant, de mettre plusieurs kilos d’équipement pour une expérience complète du corps entier, ou de glisser votre smartphone dans une boîte en carton piégée par Google et d’entrer dans un monde virtuel depuis votre salon. Autrement dit, si vous pouvez soulever l’équipement et vous déplacer comme l’exigent le matériel et le contenu.

La VR est souvent présentée comme un moyen de démocratisation pour accéder à de nouveaux mondes et expériences. En effet, il est de plus en plus utilisé dans les soins de santé, l’éducation et le lieu de travail pour tout, des initiatives de diversité et d’inclusion aux voyages virtuels en passant par la distraction lors de procédures médicales désagréables. Mais en termes d’accessibilité, la VR a encore un long chemin à parcourir.

L’été dernier, alors qu’elle travaillait sur un article sur l’utilisation de la RV dans le traitement de conditions comme le trouble de stress post-traumatique et l’anxiété, une femme que j’ai interviewée m’a dit qu’après avoir lutté pendant des années avec la dysphorie de genre, l’expérience de mettre un casque et habiter non seulement un autre endroit, mais un autre corps en quelque sorte, a plutôt conduit à un sentiment d ‘«euphorie de genre». C’était, paradoxalement, la première fois qu’elle disait qu’elle se sentait vraiment comme elle-même. Vers la fin de notre conversation, elle a mentionné que beaucoup de ses pairs semblaient choisir différents genres et races pour leurs avatars virtuels, présumant que beaucoup trouvaient réconfortant en ajoutant une autre couche de séparation entre leur “corps du monde réel” et leur corps virtuel, quelle que soit leur identité. Alors que nous parlions de l’évolution de la technologie, elle a exprimé une note de déception: un membre de la famille atteint de dystrophie musculaire ne pouvait toujours pas utiliser la RV.

Beaucoup de personnes à mobilité réduite ne peuvent pas expérimenter la VR sans assistance, et même avec un casque, beaucoup ne peuvent pas faire les mouvements de la tête ou du corps nécessaires pour obtenir l’expérience complète. Le problème n’est pas limité à ceux qui ont des déficiences physiques; des conditions comme l’autisme et l’anxiété peuvent également rendre l’utilisation de la RV difficile, voire nuisible. Ironiquement, ma source m’a dit que le seul jeu auquel un membre de sa famille pouvait jouer était The Climb, disponible sur l’Oculus, dans lequel le joueur grimpe virtuellement différents types de murs et d’autres obstacles. Le jeu était compatible avec la télécommande NextBox à distance et ne demandait pas aux utilisateurs de lever les bras au-dessus de leur tête pour jouer.

En 2017, Alice Wong, militante du handicap et fondatrice du Disability Visibility Project, a découvert dans une recherche menée en partenariat avec le studio de divertissement immersif de Lucasfilm que les personnes souffrant de divers handicaps, de la cécité à l’autisme de la paralysie cérébrale, aiment utiliser la RV et croient que cela pourrait être bénéfique, mais rencontrer des problèmes d’accessibilité majeurs. L’incapacité de personnaliser l’expérience et la nécessité de déplacer certaines parties du corps étaient deux des principaux problèmes soulevés par les répondants au sondage.

Un répondant aveugle a noté que la RV n’était pas compatible avec la technologie d’assistance utilisée par la personne et que les informations audio véhiculées par la plupart des contenus VR n’étaient pas suffisantes pour remplir les signaux visuels que les utilisateurs voyaient. Plusieurs ont expliqué que tout ce qui nécessitait l’utilisation de plus d’un contrôleur – comme le font de nombreuses expériences à l’échelle d’une pièce – était hors de question en raison de problèmes de motricité ou du manque de deux mains ou bras fonctionnant généralement.

La RV est présentée comme une «machine d’empathie» pour les personnes qui veulent avoir une idée de ce que c’est que d’être quelqu’un d’autre. Cela comprend des simulations de conditions telles que la dégénérescence maculaire, la démence et celles qui affectent la mobilité. Il existe des preuves que ces expériences créent de l’empathie, mais cela sonne creux sans action qui inclut réellement les personnes handicapées dans l’utilisation de la RV.

Des progrès ont été accomplis dans cette direction au cours des dernières années. En 2017, Samsung a publié un appareil d’aide visuelle appelé Relúmĭno qui fonctionne comme une application mobile dans l’appareil Gear VR pour aider à corriger les images déformées pour certains utilisateurs malvoyants. Plus récemment, Microsoft a publié une trousse d’outils de recherche pour les développeurs qui peuvent utiliser les outils dans Unity pour rendre la VR plus accessible aux personnes ayant une déficience visuelle, et a également développé le Canetroller pour aider les personnes malvoyantes à naviguer dans les environnements VR. La basse vision n’est pas le seul obstacle potentiel à l’utilisation de la RV, et ces expériences ne sont pas des solutions rapides. Oculus semble être l’un des plus accessibles, en particulier avec l’ajout récent du suivi manuel sans contrôleur, qui pourrait aider certains utilisateurs qui ont du mal à tenir les contrôleurs.

Pour être juste, la technologie VR évolue rapidement, et suivre est un défi. Mais toute excuse pour dire que la réalité virtuelle répandue est encore principalement un rêve de pipe ne tient plus la route: en 2018, 41% des adultes interrogés ont déclaré à Yulio Technologies qu’ils essayeraient la réalité virtuelle si l’occasion leur était offerte, et 84% des parents interrogés ont déclaré à Common Sense Media qu’ils croire que la VR offre des expériences éducatives à leurs enfants. L’industrie devrait atteindre 40 milliards de dollars cette année.

Pour vraiment faire preuve d’empathie et, franchement, de bon sens commercial, les développeurs de RV devraient écouter les préoccupations des personnes handicapées et, mieux encore, les inviter à créer les produits dont ils ont besoin et dont ils ont besoin.