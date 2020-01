La réapparition publique controversée de Meghan Markle et du prince Harry après leur départ de la couronne

Le prince Harry, 36 ans, et son épouse Meghan Markle, 38 ans, ont fait leur première apparition publique après six semaines de vacances. Les ducs de Sussex ont rendu visite au haut-commissaire du Canada à Londres, Janice Charette pour «Merci pour la chaleureuse hospitalité canadienne et le soutien que vous avez reçu lors de votre récent séjour. » dans ce pays. Cette décision du couple royal – qui n’a pas passé les vacances avec la famille royale – a surpris les médias britanniques depuis Ce n’était pas un voyage officiel.

Après leur rencontre avec Janice Charette, les ducs de Sussex ont visité le Musée du Canada et ont profité d’une exposition spéciale de l’artiste autochtone canadien Skawennati.

Pendant la réunion, Markle était très affectueuse avec son mari, avec qui elle se tenait la main en tout temps. Avec un grand sourire, ils ont salué les gens qui passaient des heures à l’extérieur et résistaient aux basses températures pour les rencontrer. La duchesse a ébloui avec sa tenue: un manteau camel à 650 £ de sa créatrice préférée Stella McCartney, un pull à 12,99 £ de H&M et une jupe à 85 £ de Massimo Dutti.

Les ducs ont été vus pour la dernière fois en public en novembre lorsqu’ils ont rejoint d’autres membres de la famille royale à Londres pour se souvenir des anciens combattants. Ils ont ensuite disparu du centre des médias avec leur fils, qui a maintenant huit mois. Par le biais d’un porte-parole officiel, ils ont annoncé qu’ils allaient prendre unetemps en famille ” après un an au cours duquel tous deux ont reconnu avoir rencontré de nombreuses difficultés examen public. De plus, Harry a reconnu que les relations avec son frère Wiiliam n’étaient plus les mêmes. Pour cette raison, il a décidé d’avoir sa propre équipe de presse et d’avoir sa propre fondation caritative.

Pour ce temps de repos, le Sussex a raté le dîner de Noël de la reine Elizabeth II et les festivités annuelles classiques de Windsor à Sandringham auquel le reste de la famille royale a assisté. Même Andrés de Inglaterra, fils du monarque, était malgré avoir été séparé de la vie officielle par le scandale de l’affaire Epstein.

Markle et Harry étaient sur l’île de Vancouver avec la mère de l’ancienne actrice Doria Ragland, qui vit à Los Angeles et a voyagé surtout pour passer du temps avec son fils et son petit-fils. Dans leur décision de quitter Londre, le couple a obtenu l’approbation du souverain.

Au début, les fonctionnaires du palais ont refusé de révéler où se trouvaient les ducs. Cependant, peu de temps avant Noël, on a découvert qu’ils passaient leurs vacances au Canada. Buckingham Palace a confirmé plus tard: «Ils aiment partager la chaleur des Canadiens et la beauté du paysage avec leur bébé.»

Meghan, née à Los Angeles, a vécu à Toronto lorsqu’elle a travaillé comme actrice pour la série Costumes et décrit le Canada comme une résidence secondaire. Les ducs et leur fils ont séjourné dans un manoir en bord de mer évalué à 10 millions USD, dans l’un des plus beaux endroits de l’île de Vancouver et ont été vus se promener avec des amis dans la région.

Pendant ce temps loin de l’attention des médias, les ducs de Sussex ont diffusé deux images familières: l’un d’eux avec son fils Archie, né en mai de l’année dernière, comme une salutation de Noël et un autre du prince Harry avec le premier-né. Les deux instantanés ont atteint des records de popularité sur les réseaux.