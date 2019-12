La rébellion écologique d'un peuple indigène du Mexique

"L'abattage des arbres a été très fort", explique Luz. "Quelque 100, 200 camions (journaux remplis de rondins) descendaient des collines sans que personne ne leur dise quoi que ce soit, et ils ont dit (les criminels) que lorsque les pins seraient finis, ils prendraient les femmes qu'ils aimaient et puis jusqu'à des maisons qu’ils aimeraient bien rester », se souvient cette mère de deux jeunes filles et d’un enfant.