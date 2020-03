La récession et la violence record frappent le président mexicain: un sondage

MEXIQUE, 1er mars (.) – Des niveaux record de violence et de stagnation économique affectent de plus en plus le soutien au président mexicain Andrés Manuel López Obrador, selon un sondage d’opinion publié dimanche.

L’enquête, menée par le sondeur Buendía et Laredo du 20 au 26 février auprès de 1000 adultes mexicains, a montré que le taux d’approbation du président est tombé à 62% contre 67% fin novembre. En février 2019, le soutien au vétéran de gauche était de 85%.

“Petit à petit, la question économique et sécuritaire commence à se répandre davantage”, a déclaré Jorge Buendía, chef de la firme d’enquête.

López Obrador a pris ses fonctions en décembre 2018 et a promis de réduire les niveaux record de violence alimentés par des groupes criminels et d’accélérer la croissance économique. En revanche, il y a eu une légère récession l’année dernière et n’a pas pu empêcher l’augmentation des homicides.

Avec des conférences de presse du lundi au vendredi qui commencent à 7 heures du matin, l’homme politique de 66 ans a été un expert dans l’élaboration de l’agenda politique du pays, attribuant les problèmes du Mexique à l’héritage de corruption et aux privatisations “néolibérales” qui Il prétend avoir hérité des gouvernements précédents.

Mais ses réponses à une série de meurtres brutaux ces dernières semaines, notamment celle d’une jeune femme mutilée par son partenaire et d’une fillette de 7 ans, ont été moins sûres, ce qui a provoqué des manifestations et contribué à stimuler l’opposition contre lui.

L’enquête a montré qu’environ 40% des personnes interrogées ont déclaré que le pays était sur la mauvaise voie, contre 29% en novembre. 49% pensent le contraire, en dessous de 57% dans l’enquête précédente.

Ce solde d’opinion net positif de 9 points de pourcentage représente une forte diminution du solde positif de l’enquête de 56 points un an plus tôt.

Lançant attaque après attaque contre ce qu’il décrit comme ses adversaires “conservateurs”, López Obrador a admis qu’il polarise le Mexique. La dernière enquête a suggéré que les divisions dans la société se sont développées à mesure que leur popularité s’estompe.

Le soutien du président parmi les Mexicains ayant un niveau d’éducation inférieur est resté bien meilleur.

En août 2019, López Obrador avait un taux d’approbation de 70% parmi les répondants n’ayant qu’une éducation primaire, un indice de 73% parmi ceux qui n’obtenaient que des études secondaires et de 68% parmi les Mexicains titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur .

En février, le taux d’approbation entre les deux premiers groupes n’était que légèrement inférieur, s’établissant respectivement à 69% et 67%. Mais le soutien des étudiants universitaires était tombé à 43%.

