La recherche de sécurité contre le coronavirus pousse le yen contre le dollar

NEW YORK, 24 février (.) – Le yen s’est apprécié face au dollar lundi, face à une recherche massive de sécurité des investisseurs déchaînée par l’augmentation des cas de coronavirus en dehors de la Chine continentale.

* La devise japonaise s’échange à la dernière minute de la journée avec une hausse de 0,73% à 110,74 yens pour un dollar, après s’être renforcée à 110,34 unités pour un dollar auparavant dans la journée.

* L’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises rivales, peut également fonctionner comme un actif refuge. Mais dans l’après-midi, il était en territoire négatif, probablement en raison de la perte importante subie dans les bourses américaines. Il s’échangeait avec une baisse marginale de 0,095% à 99,33 unités par dollar.

* Les craintes d’une pandémie mondiale de coronavirus ont secoué les principaux centres financiers mondiaux lundi, face à l’augmentation des cas en Italie et après que les pays du Moyen-Orient ont signalé leurs premières infections, même si la Chine avait moins d’infections en Pékin et autres villes.

* Lundi, le Dow Jones Industrial Average a chuté à un minimum de deux mois, tandis que le S&P 500 et l’indice Nasdaq se tenaient sur un plancher de trois semaines, perdant plus de 3%. L’indicateur de nervosité de Wall Street, l’indice de volatilité CBOE, a bondi à un maximum de six mois.

* “Cela a à voir avec les opérations pour échapper aux risques”, a déclaré Marvin Loh, analyste de marché senior chez State Street Global Markets.

* “Quand on regarde le yen, le franc suisse ou les taux d’intérêt, c’est une question d’aversion pour le risque. C’est probablement le reflet, dans une certaine mesure, du fait que le marché était jusqu’à présent trop optimiste (…) donc il y a un processus d’ajustement à cet égard “, a-t-il dit.

* Cependant, le yen s’est échangé dans sa fourchette la semaine dernière et les fluctuations du marché des changes ont été limitées par rapport aux mouvements d’obligations et d’actions américaines.

* Certains analystes ont déclaré que les investisseurs pourraient tenir pour acquis la valeur traditionnelle du yen comme monnaie refuge pour l’exposition du Japon au virus.

